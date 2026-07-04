Prema saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, ukrajinske snage pokušale su da izvedu koordinisani napad koristeći više vrsta naoružanja.

Kako navode, ruska protivvazdušna odbrana tokom noći i jutra 4. jula oborila je više od 500 vazdušnih ciljeva, među kojima se, prema tvrdnjama Moskve, nalazilo 10 krstarećih raketa „Flamingo“, devet raketa sistema HIMARS u Belgorodskoj oblasti i čak 494 bespilotne letelice velikog dometa.

U saopštenju se navodi da je cilj napada bio da se nanese šteta ruskoj teritoriji, ali da su svi pokušaji osujećeni delovanjem sistema protivvazdušne odbrane.

Moskva: Odgovor neće izostati

Rusko Ministarstvo odbrane ocenilo je da je, prema njihovim tvrdnjama, cilj ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog bio da skrene pažnju domaće javnosti i zapadnih saveznika sa posledica ruskog udara na vojne objekte kod Kijeva 2. jula, kao i, kako navode, situacije na frontu u području Konstantinovke.

– Pokušaj Vladimira Zelenskog da skrene pažnju stanovnika Ukrajine i stranih sponzora bio je osujećen dejstvima ruskih snaga protivvazdušne odbrane – navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su poručili da pokušaj napada na civilne objekte u Rusiji, kako tvrde, neće ostati bez odgovora Oružanih snaga Ruske Federacije.

Moskva je takođe saopštila da su ruske snage tokom juna oborile oko 13.000 vazdušnih ciljeva za koje tvrdi da su proizvedeni uz podršku evropskih država, uključujući Veliku Britaniju, kao i drugih saveznika Kijeva.

Rusko Ministarstvo odbrane iznelo je tvrdnje o velikom kombinovanom napadu ukrajinskih snaga i najavilo odgovor. Sa druge strane, u uslovima rata informacije koje objavljuju zaraćene strane često nije moguće nezavisno potvrditi, pa se zvanična saopštenja Moskve i Kijeva neretko razlikuju.