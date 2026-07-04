Nenad Alajbegović (45) iz Beograda, lice sa poternice, lišen je slobode u sinhronizovanoj akciji novosadskog OKP-a. Alajbegović je poznat kao čovek sa devet života jer je preživeo više pokušaja atentata, a poslednjih meseci je bio u bekstvu.

Alajbegović je uhapšen u spektakularnoj akciji u prodavnici u Novom Sadu. Osumnjičeni je u trenutku hapšenja imao pancir, oružje ali i lažna dokumenta.

Inspektori OKP-a su mu za pojasom pronašli napunjen pištolj marke "CZ" kalibra 7,65 mm i to sa metkom u cevi.

-Zahvaljujući munjevitom faktoru iznenađenja, begunac je savladan pre nego što je uopšte stigao da pomisli na otpor i potegne oružje na policiju.Za Alajbegovićem je duže vreme bila aktivna mreža poternica sudova i drugih policijskih uprava širom Srbije - navodi izvor.

Kao višestruki povratnik, on iza sebe ima višegodišnji staž u zatvorima zbog teških krivičnih dela sa elementima nasilja, nelegalnog oružja i trgovine narkoticima.Prilikom pretresa, policija je kod njega pronašla opremu koja jasno ukazuje na to da je bio spreman za skrivanje, ali i za obračune.

Autor: Nebojša Popović

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