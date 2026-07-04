Uz video snimak iz Batočine, ministar finansija Siniša Mali zahvalio je građanima na srdačnom dočeku i poručio da ovo mesto ima važnu ulogu u razvoju centralne Srbije.

– Kakva atmosfera danas u Batočini! Hvala vam na gostoprimstvu, hvala vam na svemu što činite za svoj kraj – napisao je Mali.

On je podsetio da se Batočina nalazi na važnom saobraćajnom pravcu koji povezuje Kragujevac, Jagodinu, Beograd i jug Srbije, kao i da njen položaj uz Koridor 10 daje veliki potencijal za dalji razvoj.

"Ulaganja moraju da se nastave"

Ministar je istakao da razvoj Srbije podrazumeva i razvoj svake lokalne samouprave, zbog čega je, kako kaže, važno nastaviti ulaganja u puteve, komunalnu infrastrukturu, škole, vrtiće, zdravstvene ustanove i privredu.

– Naš cilj mora biti da mladi vide svoju budućnost ovde, u svom mestu, da imaju priliku za zaposlenje, obrazovanje i kvalitetan život – poručio je Mali.

Posebno je naglasio značaj saobraćajne infrastrukture, ocenjujući da dobri putevi donose nove investicije, otvaraju radna mesta i doprinose ravnomernijem razvoju cele Srbije.

– Batočina svojim položajem ima potencijal da bude jedan od nosilaca razvoja Šumadijskog okruga – naveo je.

"Srbija ostaje jaka i stabilna"

Mali je poručio da Srbija, uprkos pokušajima destabilizacije, ostaje stabilna država sa snažnom ekonomijom.

Kako je istakao, pred zemljom je još mnogo posla, ali veruje da se zajedničkim radom mogu ostvariti veliki rezultati.

– Potrebni su nam sloga, odgovornost i posvećenost ciljevima koji su važni za sve građane – bolji životni standard, jača privreda, kvalitetnije obrazovanje i sigurnija budućnost – napisao je ministar.

Na kraju objave poželeo je da Batočina nastavi da raste i razvija se, uz poruku da će, kako je naveo, predvođeni predsednikom Aleksandrom Vučićem nastaviti da grade još bolju i lepšu Srbiju.

– Živela Batočina! Živela Šumadija! Živela Srbija! – zaključio je Mali.