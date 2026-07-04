U toku emisije " Sa mesta splačina" u Eliti 9, došlo je do žestoke rasprave između rijaliti učesnika Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić.

- Moj otac je pali borac za zemlju Srbije, izgubio je život za ovu zemlju. Moja majka je u jednom danu izgubila muža, zapalili su joj kuću i auto. Da smo deset minuta zakasnili isto bi prošli. Moja majka je uvek govorila da budemo zahvalni što je ostala normalna. Moj otac je bio hrabar do smrti. Nas niko nije ostavio nego mi je život otrgao oca. Najviše bih volela da je on živ! - rekla je Stanija.

- Milan nam je uneo informaciju da je izašla slika tvog brata da je do osnovne škole imao kosu - rekao je Dačo u Eliti 9.

- Ona je rekla za moje dete da je ciganče - uletela je Aneli.

- Ovo je Dorinda sa ovim stajlingom!U ovoj sezoni bi imala četiri k*rca. Primila si četiri polna organa štek mamo! - rekla je Stanija.

- Je l' Sarajevo gde je nekad bilo? - rekla je Aneli.

- Svaka čast za malu, nek je živa i zdrava! Njoj su samo u glavi pare! Je l' Sita ponosna što si primala u šteku? Ićo jesi li ponosan što ti je sestra primila četiri polna organa? Ti si poprcljiva! Poprcljiva štek mamo, jesi li ponosna što si primila četiri polna organa? - rekla je Stanija.

- Meni ne trebala aplikacija da tražim muškarca - rekla je Aneli.

- Isterivao je demone iz vas, a mislila si da je venčanje. Četiri polna organa! - rekla je Stanija.

- Ti se obrati svom bratu jer si krila da je Asmin druge vere. Slađo smiri se - rekla je Aneli.

- Je l' nečija majak zbog tebe plakala, jesi li nekoga u zemlju poslala? Nebitno što si mu ti rodila mene je najviše voleo, zato me tetovirao i zato je ulagao - rekla je Stanija.

- Olinjala si se - rekla je Aneli.

- Htela si da dovedeš Noru u finale da njega manipulišeš ponovo - rekla je Stanija.

- Aha, ona neće da ja dovedem Noru tati. Ljubomorna je jer ja imam dete sa njim - rekla je Aneli.

- Zašto Terz nisi osudila? Norice, mama tvoja te spominje i ponavlja ciganče - rekla je Stanija.

- Ova ljubavnica ismejava moju ćerku. Ovo je nepodnošljivo šta ova žena radi od mog deteta - rekla je Aneli.

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