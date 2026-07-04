Tokom vekova srpski jezik obogaćen je velikim brojem pozajmljenica koje su se toliko odomaćile da ih danas doživljavamo kao potpuno domaće. Među njima je i jedna od najčešće korišćenih reči u svakoj kuhinji – kašika.

Reč kašika potiče iz turskog jezika, od reči "kaşık", a u srpski je ušla tokom viševekovne osmanske vlasti na ovim prostorima. Danas gotovo niko ne razmišlja o njenom poreklu, jer je postala sastavni deo svakodnevnog govora i koristi se bez ikakve svesti da je zapravo turcizam.

Kašika je osnovni deo pribora za jelo i koristi se za supu, čorbe, variva, deserte i brojna druga jela. Zbog toga nije neobično što je upravo ova reč među najčešće izgovaranim u domaćinstvima.

Zanimljivo je da se u drugim jezicima koristi sasvim drugačiji naziv. Na engleskom je to spoon, na nemačkom Löffel, na hrvatskom žlica, dok se u turskom kaže kaşık, što jasno pokazuje odakle potiče naziv koji se odomaćio u srpskom jeziku.

Ipak, pre nego što je turska reč ušla u svakodnevnu upotrebu, postojao je stari slovenski naziv – ložica. Veruje se da ova reč potiče od glagola založiti se, odnosno jesti, pa mnogi lingvisti smatraju da predstavlja izvorni slovenski naziv za predmet kojim se uzima hrana.

Slične oblike ove reči i danas koriste brojni slovenski narodi. U ruskom i ukrajinskom jeziku kaže se ložka, u slovačkom lyžička, u poljskom łyżka, u češkom lžíce, dok Makedonci koriste naziv lažica. Upravo ove sličnosti pokazuju zajedničko slovensko jezičko nasleđe koje se u mnogim zemljama sačuvalo do danas.

Iako se u savremenom srpskom jeziku reč ložica gotovo više ne koristi, ona nije potpuno nestala. Starije generacije u pojedinim krajevima Srbije i danas je pamte, a ponegde se još može čuti u svakodnevnom govoru.

Kada se na društvenim mrežama povela rasprava o ovoj zaboravljenoj reči, brojni korisnici podelili su uspomene iz detinjstva.

„Moja baka je uvek govorila ložica, a mi smo je ispravljali“, napisao je jedan korisnik.

„Tek sada shvatam da je koristila staru srpsku reč“, dodao je drugi, dok su se mnogi prisetili da su upravo od svojih baka i deka prvi put čuli ovaj naziv.

Srpski jezik danas broji više od 150.000 reči, među kojima se nalaze i hiljade turcizama. Mnoge od njih toliko su se odomaćile da većina ljudi ni ne pomisli da su stranog porekla. Upravo je reč kašika jedan od najboljih primera kako istorija, kultura i jezik vekovima utiču jedni na druge, ostavljajući trag u svakodnevnom govoru koji koristimo i danas.