Danijel Dejvis smatra da kolektivni Zapad, uključujući članice NATO i države koje podržavaju Ukrajinu van Alijanse, nije uspeo da ostvari planirane ciljeve u sukobu sa Rusijom.

Prema njegovim rečima, u podršku Kijevu bile su uključene Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Poljska, koje su isporučivale oružje, municiju i koristile svoje industrijske kapacitete kako bi pomogle ukrajinskim snagama.

Ipak, Dejvis ocenjuje da takva podrška nije dovela do promene odnosa snaga na bojnom polju.

"Nije probijena ni prva linija odbrane"

Kao primer naveo je događaje iz 2023. godine, kada su, prema njegovim tvrdnjama, zapadne snage pokušale da potisnu rusku vojsku u vreme kada ona još nije bila na sadašnjem nivou snage.

– Nisu uspeli da probiju ni prvu od pet odbrambenih linija, niti da je u potpunosti savladaju – ocenio je Dejvis.

On je dodao da Rusija, prema njegovom mišljenju, vodi operacije oprezno i izbegava nepotrebne rizike, ali da uprkos tome protivnička strana nije uspela da zaustavi njeno napredovanje niti da preuzme inicijativu na frontu.

Dejvis smatra da Rusija od tada zadržava inicijativu u, kako Moskva naziva, specijalnoj vojnoj operaciji.

Moskva ostaje pri svojim ciljevima

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je više puta izjavio da očekuje ostvarenje svih ciljeva specijalne vojne operacije.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je, prema stavu Moskve, sukob prerastao u širi obračun sa Zapadom nakon direktnog uključivanja evropskih država i Sjedinjenih Američkih Država u podršku Ukrajini.

On je dodao da, prema proceni Kremlja, protivničke snage i dalje pokušavaju da oslabe Rusiju.

Izjava Danijela Dejvisa predstavlja njegovu ličnu analizu razvoja sukoba u Ukrajini. Procene vojnih analitičara o stanju na frontu često se razlikuju, dok Rusija, Ukrajina i njihove saveznice iznose različite tvrdnje o rezultatima vojnih operacija.