Obrad Vasić kao pripadnik rezervnog sastava tadašnje milicije, i do dan danas se vodi kao nestao.

Јovana, njegova kćerka tada je imala četiri godine. 34 godine traga za posmrtnim ostacima oca. Poslednji put je viđen kod stare zgrade srebreničkog SUP-a.

- Zvaničkih informacija nemamo puno. Imali smo nekih informacija od komšija. Živeli smo u Srebrenici i tada smo izašli. Imala sam 4 godine i nemam mnogo sećanja. Ne znamo gde su posmrtni ostaci, da ga dostojno sahranimo. Teško mi je pričati o tome. Teret je veći kako godine idu i nemamo nade da će se nešto promeniti - rekla je Јovana Vasić Zekić.

Poruka odavde jeste da učimo decu istoriji.

- Oni će ostati čuvari naše istorije. Mora se glasnije pričati, da se istina čuje što dalje - rekla je Јovana.