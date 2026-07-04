Mladić (26) izgubio je život nakon što ga je pogodio grom u planinskom predelu kod sela Delovce, u opštini Suva Reka na jugu Srbije! Ova tragedija šokirala je ceo kraj, a detalji užasa potresli su čitavu javnost!

Nesreća se dogodila u sredu u popodnevnim časovima dok je mladić s ocem i bratom boravio u planini. Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, u trenutku udara nalazio se nekoliko metara udaljen od njih, kada ga je grom direktno pogodio. Njegov otac i brat takođe su bili izloženi udaru, ali nisu zadobili telesne povrede.

U pokušaju da mu spasu život, članovi porodice nosili su ga kroz nepristupačan teren jedan kilometar, sve dok nisu naišli na čoveka koji je imao automobil. Uz njegovu pomoć uspeli su da stignu do ekipe Hitne pomoći, ali je, nažalost, bilo prekasno. Usput su sreli i policijske ekipe.

Komandir lokalne Policijske stanice u Suvoj Reci Safet Hodža izneo je više detalja o tragediji gostujući u emisiji na jednoj lokalnoj televiziji.

- Beživotno telo žrtve nosili su njegov otac i brat oko jedan kilometar, nakon čega su naišli na policijske ekipe. Prema informacijama kojima raspolažemo, žrtva je zajedno s ocem i bratom boravila u planinskom području sela Delovce. Nalazio se četiri do pet metara udaljen od njih kada ga je grom direktno pogodio, dok su otac i brat indirektno bili pogođeni, ali nisu zadobili telesne povrede. Nakon jednog kilometra naišli su na jednog građanina koji je imao automobil i njime su ga prevezli do ekipe Hitne pomoći. Na tom mestu medicinsko osoblje je konstatovalo njegovu smrt - izjavio je Hodža.

Telo nastradalog potom je prevezeno u Centar porodične medicine u Mušutištu, gde je drugi lekar ponovo potvrdio da mladić ne daje znakove života.

Policija je prijavu o nesreći primila u sredu oko 17.30 časova, nakon što su meštani obavestili nadležne da jedna osoba nepomično leži u planinskom području između sela Delovce i Bukoš. Dolazak do mesta događaja bio otežan zbog nepristupačnog terena i velike udaljenosti od puta, ali je mladićeva porodica sama stigla do Hitne pomoći.

Iz policije apeluju na građane da tokom nestabilnih vremenskih prilika izbegavaju boravak na otvorenom, posebno na uzvišenjima i u planinskim predelima, gde je rizik od udara groma znatno veći.

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