Dan žalosti! Na području Srednjeg Podrinja u Republici Srpskoj brutalno je ubijeno 3.267 Srba, više od 150 sela je zbrisano s lica zemlje, a desetine crkava je spaljeno u periodu od 1992. godine do leta 1995. godine! Za ove zločine Zapad i institucije u Federaciji BiH su nemi, ali zato ćemo mi zauvek pamtiti zverstva koja su činjena nad pripadnicima našeg naroda!

Brutalni rat u Bosni izbio je 1992. godine, kada je počeo zvanično lov na Srbe i etničko čišćenje na koje je čitav svet pa i region žmurio. A žmuri i dalje. Horde pripadnika armije BiH sa Naserom Orićem na čelu i pripadnici vehabijskog pokreta ubijali su, kasapili i silovali Srbe, ne štedeći ni decu, ni žene, ni starije ni invalide.

Vlada Republike Srpske je pre nekoliko dana na telefonskoj sednici proglasila 4. jul 2026. godine Danom žalosti u Republici Srpskoj, povodom obeležavanja stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u periodu od 1992. do 1995. godine.

„Dan žalosti obeležava se na način propisan Zakonom o obeležavanju dana žalosti“, navodi se u saopštenju koje je Vlada Republike Srpske objavila na platformi X.

U opštinama regije Birač, od proleća 1992. godine do leta 1995. godine ubijeno je 3.267 Srba, dok je samo na području opština Srebrenica i Bratunac u tom periodu ubijeno oko 2.500 muškaraca, žena i dece.

U tom regionu više od 150 srpskih sela i kuća zauvek je zbrisano s lica zemlje, kao da nisu postojale, a hiljade crkava i pravoslavnih bogomolja su delimično ili do temelja spaljene. Na meti su im se našla čak i srpska groblja - ni srpski pokojnici nisu imali mira od zveri.

Nažalost, za ove zastrašujuće zločine nad Srbima gotovo da niko nije ni odgovarao, a zapadni, pa i regionalni političari i mediji ne žele da ih pominju, čak se trude da zatru svaki pokušaj da bilo ko iz Banjaluke ili Beograda priča o njima.

Srbi tradicionalno svake godine na području Srebrenice postavljaju uz put fotografije brutalno ubijenih Srba, kako bi naveli zapadne diplomate, koji redovno obilaze Potočare i prave se da srpske žrtve ne postoje, da se ipak suoče s realnošću.

U Bratuncu će danas, 4. jula, biti obeležene 34 godine od zločina nad Srbima iz Srednjeg Podrinja, a celodnevni program pod sloganom „U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide“ počinje Svetom arhijerejskom liturgijom koju će u porti Crkve Uspenja Presvete Bogorodice služiti Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

Litija će potom krenuti ka bratunačkom groblju, gde će biti služen parastos, položeni venci i cveće kod Spomen-krsta i održana obraćanja zvaničnika.

U samom Bratuncu će pomen biti odat svim srpskim žrtvama iz Srednjeg Podrinja i Birča u ratu, a organizuje se povodom 34 godine od velikog stradanja Srba na Petrovdan 1992. godine u selima oko Srebrenice i Bratunca, kada je ubijeno 69, a zarobljena su 22 vojnika i civila, od kojih niko nije preživeo. Muslimanske jedinice iz Srebrenice su tokom rata najčešće napadale srpska sela na najveće pravoslavne praznike, a na Petrovdan 1992. godine napale su sela Zalazje, Biljaču, Sase i Zagone ubijajući sve što su stigli, pljačkajući i paleći srpsku imovinu. Tako su nastavili realizaciju plana kontinuiranog etničkog čišćenja započetog u aprilu te godine, prema kojem su nameravali da zatru tragove postojanja Srba na ovim prostorima, jer su, osim ubijanja i progona civilnog stanovništva i uništavanja imovine, uništavali i srpska groblja i bogomolje. Muslimanske jedinice su tokom cele 1992. godine napadale srpska sela i ubijale i uništavale sve što je srpsko. Napadi su se nastavili i narednih godina.

Međunarodnu zajednicu baš briga kao i uvek

Ovogodišnjoj komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske, brojni ministri, narodni poslanici, gradonačelnici i načelnici opština, kao i delegacije iz Srbije, najavio je sekretar Organizacionog odbora za obeležavanje stradanja Srba Aleksandar Stević. On je naveo da je dolazak potvrdio i ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov. Kada je reč o predstavnicima međunarodne zajednice i zapadnih ambasada, Stević je rekao da su pozivi upućeni svima, ali da do sada nije stigla nijedna potvrda njihovog dolaska. „Nažalost, očekujemo da će, kao i prethodnih godina, predstavnici zapadnih ambasada izostati, iako su uredno pozvani“, rekao je on.

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