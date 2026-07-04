Jedan od simbola stradanja Srba u Podrinju je dečak Slobodan Stojanović koji je imao samo 12 godina kada je tokom rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine na svirep način ubijen u okolini Zvornika. Dečak je napustio sigurno područje kako bi se vratio po svog psa, koji je ostao u porodičnoj kući iz koje su proterani. Tada je zarobljen, a prema svedočenjima iz sudskog postupka, danima je bio izložen zlostavljanju pre nego što je ubijen.

Njegovi posmrtni ostaci pronađeni su godinu dana kasnije u masovnoj grobnici kod Jošanice. Obdukcija je pokazala da je dečak pre smrti pretrpeo tešku torturu.

- Prepoznao sam u jami svoje dete, sina Slobodana. Patolog mi je rekao da ima udarac u glavu. Uho mu je bilo odsečeno, ispaljen metak u glavu, obe ruke su mu bile odsečene do lakata, odsečeni prsti na nogama… - rekao je otac nesrećnog dečaka.

Za ubistvo je pred Sudom BiH osuđena nekadašnja pripadnica Armije Republike BiH i Albanka Elfeta Veseli. Prvostepeno je osuđena na deset godina zatvora, dok joj je Apelaciono veće 2019. godine povećalo kaznu na 13 godina. Detaljnije možete čuti u podkastu Dosije 192 na našem youtube kanalu i spotifaju.

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