Iako astrologija ne može zameniti lekara niti postaviti dijagnozu, mnogi veruju da može ukazati na određene zdravstvene tegobe.

Naime, svaki horoskopski znak ima svoje slabe tačke - delove tela koji su osetljiviji na stres, emocije i svakodnevne izazove.

Ovan – glava i oči

Ovnovi su poznati po svojoj impulsivnosti i snažnom karakteru. Nije slučajno što se povezuju upravo sa glavom i očima. Često prvo reaguju, a tek onda razmišljaju, pa su skloniji glavoboljama izazvanim stresom.

Fizička aktivnost, sport ili čak glasno oslobađanje emocija mogu im pomoći da smanje napetost i vrate unutrašnji balans.

Bik – vrat, grlo i ramena

Kada je Bik pod pritiskom, napetost najčešće oseća u vratu i ramenima. Njihovo samopouzdano držanje tada može da se pretvori u pogrbljenost i ukočenost.

Masaža, omiljeni obrok ili trenutak opuštanja najbolji su način da povrate energiju. Pošto Bik vlada grlom, često imaju prijatan glas i sklonost pevanju.

Blizanci – šake, pluća i nervni sistem

Blizanci obožavaju razgovor, razmenu ideja i mentalnu stimulaciju. Zato se povezuju sa plućima, glasnim žicama i šakama, koje često koriste dok gestikuliraju.

Kada su pod stresom, njihove misli mogu lako da se pretvore u začarani krug briga, što utiče na nervni sistem i povećava osećaj anksioznosti.

Rak – grudi, dojke i želudac

Rakovi su znak brige, nežnosti i zaštite. Zbog toga se povezuju sa grudima, dojkama i želucem.

Često vode računa o drugima, ali zaboravljaju na sebe. Kada previše energije daju drugima, mogu osetiti težinu u grudima ili nelagodnost u stomaku. S druge strane, upravo oni najčešće osećaju poznate „leptiriće u stomaku“ kada su srećni i zaljubljeni.

Lav – srce, kičma i gornji deo leđa

Lavovima vlada srce, što savršeno odgovara njihovoj toploj i velikodušnoj prirodi. Kada su srećni, zrače energijom i samopouzdanjem.

Međutim, stres i razočaranja mogu se odraziti na srce, leđa i kičmu. Kreativnost, ljubav i izražavanje emocija pomažu im da povrate unutrašnju snagu.

Devica – stomak, slezina i probavni sistem

Device često prve promene raspoloženja osećaju upravo kroz probavu. Stres kod njih lako može izazvati nelagodnost u stomaku ili probleme sa varenjem.

Rutina, urednost i zdrave navike pomažu im da se osećaju najbolje. Kada im je svakodnevica organizovana, i telo funkcioniše skladnije.

Vaga – bubrezi, donji deo leđa, bešika i endokrini sistem

Vage teže ravnoteži u svim aspektima života, pa ne čudi što se povezuju sa organima koji održavaju balans u organizmu.

Bolovi u donjem delu leđa mogu biti znak da su preopterećene. Odmor, harmonija i izbegavanje krajnosti ključni su za njihovo dobro stanje.

Škorpija – reproduktivni organi i reproduktivni sistem

Škorpija je znak povezan sa strašću, intimnošću i transformacijom. Zbog toga vlada reproduktivnim organima i sistemom.

Osim seksualnosti, ovaj znak simbolizuje obnovu, regeneraciju i stvaranje novog života. Škorpije često duboko proživljavaju emocije, pa im je važno da pronađu zdrav način za njihovo izražavanje.

Strelac – kukovi, butine i jetra

Avanturistički duh Strelca simbolično se povezuje sa kukovima i butinama, delovima tela koji nas pokreću i vode ka novim iskustvima.

Takođe vlada jetrom, organom zaduženim za filtriranje toksina. Boravak u prirodi, kretanje i dovoljno vode pomažu Strelčevima da se osećaju najbolje.

Jarac – kosti, zglobovi, koža i zubi

Jarac vlada temeljima tela – kostima i zglobovima. Kada su iscrpljeni, često prvo osećaju nelagodnost u kolenima ili zglobovima.

Pošto se povezuju i sa zubima i kožom, redovna nega i preventivni pregledi posebno su važni za ovaj znak.

Vodolija – potkolenice, listovi, članci i krvotok

Vodolije vole da idu svojim putem i stalno pomeraju granice. Zato se povezuju sa nogama, posebno potkolenicama i člancima, koji omogućavaju kretanje napred.

Takođe vladaju cirkulatornim sistemom, pa je fizička aktivnost važna za održavanje njihove energije i vitalnosti.

Ribe – stopala i limfni sistem

Ribe vladaju stopalima i limfnim sistemom, koji je povezan sa celim organizmom.

Kada su pod stresom, mogu osećati težinu u stopalima ili usporen protok limfe. Šetnja bosim nogama po travi, opuštanje i blagi tretmani za podsticanje limfne drenaže mogu im pomoći da se osećaju bolje, piše Yahoo.