Nova epizoda popularnog kviza "Slagalica" izazvala je burne reakcije gledalaca nakon sporne situacije u jednoj od igara.

Naime, jedan od takmičara kao tačan odgovor u igri "Slagalica" izgovorio je reč "telesno", istakavši da je u pitanju reč od sedam slova. Međutim, produkcija je odgovor proglasila netačnim uz obrazloženje da reč "telesno" ima osam slova, zbog čega su mu poeni odmah oduzeti.

Ova odluka izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, gde su brojni gledaoci izrazili nezadovoljstvo i stali u odbranu takmičara. Mnogi smatraju da je došlo do propusta, dok pojedini tvrde da je produkcija trebalo da uvaži odgovor ili barem detaljnije objasni zbog čega nije prihvaćen.

U komentarima se nižu različita tumačenja cele situacije. Jedni veruju da je u pitanju obična greška u formulaciji zadatka ili najavi igre, dok drugi smatraju da je došlo do tehničkog propusta prilikom pripreme pitanja. Ima i onih koji ističu da pravila kviza moraju biti ista za sve učesnike, ali da ovakve situacije ostavljaju prostor za nedoumice i dodatna objašnjenja.

"Mislim da su ovi iz produkcije culi "telesnoG" umesto telesno"; "Da li je moguće da se ovako elementarna greška desila i da niko nije skontao?"; "Krajnji neprofesionalizam", bili su samo neki od komentara.

"Često se ovaj deo kad je greška u slovima ili se proverava reč snima ponovo, moguće da je takmičar prvi put rekao telesnog ili prijavio 8 slova, pa se pri ponavljanju ispravio i greškom ostalo tako, iako se to inače pegla", glasio je jedan

Iako se polemika ne stišava, produkcija se ovim povodom za sada nije zvanično oglašavala, pa ostaje da se vidi da li će sporna odluka biti dodatno objašnjena ili će sve ostati na burnim reakcijama publike.