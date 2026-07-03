Prirodni mirisi ljudskog tela mogu se pojačati u zavisnosti od toga šta jedemo. Posebno kada ishrana sadrži veće količine sumpora i određenih jedinjenja, znoj može imati izraženiji miris, bez obzira na to koliko često se tuširamo.

Stručnjaci ističu da ishrana ima važnu ulogu u mirisu tela, a neke namirnice češće su povezane sa jačim mirisom znoja.

1. Kupus i povrće iz porodice kupusnjača

Kupus, kelj, karfiol, brokoli, prokelj i slične namirnice veoma su zdrave i bogate hranljivim materijama. Međutim, sadrže i veće količine sumpora.

Tokom varenja, jedinjenja sumpora se razgrađuju i delimično izlučuju kroz znoj, što kod nekih osoba može dovesti do izraženijeg mirisa.

Jačina i trajanje ovog efekta variraju od osobe do osobe, ali se najčešće primećuje u satima nakon obroka.

2. Crveno meso

Crveno meso je bogato proteinima i važnim nutrijentima, ali se sporije vari u odnosu na neke druge namirnice.

Tokom razgradnje proteina u organizmu nastaju jedinjenja koja se mogu izlučivati kroz znoj, a u kontaktu sa bakterijama na koži mogu doprineti jačem i izraženijem mirisu.

Kod nekih osoba ovaj efekat može trajati nekoliko sati, a ponekad i duže, u zavisnosti od metabolizma i količine unete hrane.

3. Plava riba

Plava riba spada u najzdravije namirnice zbog visokog sadržaja omega-3 masnih kiselina, ali i određenih jedinjenja poput holina (vitamin B8) i L-karnitina.

Ove supstance, iako korisne za organizam, mogu kod nekih ljudi uticati na jači miris znoja nakon obroka.

U pojedinim slučajevima, efekat može trajati i do 24 sata nakon konzumacije.

Šta još može uticati na miris znoja?

Pored ishrane, na miris tela mogu uticati i stres, hormonske promene, tip odeće (posebno sintetički materijali), kao i izbor dezodoransa.

Zbog toga se jačina mirisa znoja ne može objasniti samo jednom namirnicom, već kombinacijom više faktora iz svakodnevnog života.