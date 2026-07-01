Žene bi se radije privile uz muškarca sa takozvanim stomačićem nego uz zgodnog mišićavog muškarca sa isklesanim trbušnjacima, pokazalo je novo istraživanje.

Muškarci sa stomačićem su privlačniji većini žena

Gotovo šest od deset ispitanica izjavilo je da im je privlačniji muškarac sa pivskim stomakom ili blagim viškom kilograma oko struka, poput glumca Vinsa Vona.

Nasuprot tome, samo jedna od pet žena rekla je da više voli atletsku građu kakvu ima Kristijano Ronaldo.

Ipak, iako je blago zaobljena figura osvojila simpatije većine, izrazita gojaznost nije bila poželjna – za nju se opredelila tek jedna od 25 ispitanica.

U anketi je učestvovalo 2000 žena

Istraživanje je sproveo sajt za upoznavanje oženjenih i udatih osoba na uzorku od 2.000 ljudi. Učesnici ankete ocenjivali su različite tipove muškog tela na skali od jedan do deset.

Čak 58 odsto žena izabralo je muškarce sa stomačićem, kao što je glumac Adam Sendler ili Leonardo Di Kaprio. Na drugom mestu našla se atletska i zategnuta građa, poput Ronaldove, koju je odabralo 22 odsto ispitanica.

Treće mesto zauzeli su mršavi muškarci, poput Mika Džegera i Džarvisa Kokera za koje se opredelilo 10 odsto žena.

Slede izrazito mišićavi muškarci, poput Dvejna Džonsona i Arnolda Švarcenegera koji su bili izbor šest odsto ispitanica.

Na poslednjem mestu našli su se izrazito gojazni muškarci, poput glumca i muzičara Džeka Bleka koje je privlačnim ocenilo svega četiri odsto žena.

Predstavnica sajta koji je sproveo istraživanje, Džesika Leoni, objasnila je rezultate: „Žene su rekle da muškarci sa stomačićem i opuštenijim telom deluju pristupačnije i manje zastrašujuće od onih sa isklesanim trbušnjacima i naglašenim mišićima“, piše the Sun.