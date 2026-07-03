Kada se obilno znojimo, organizam ne gubi samo tečnost već i važne elektrolite – pre svega natrijum, kalijum, magnezijum i hlorid. Ovi minerali neophodni su za pravilan rad mišića, nervnog sistema i održavanje ravnoteže tečnosti u organizmu.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da obična voda nije uvek dovoljna. Posle dužeg boravka na suncu, intenzivnog treninga ili fizičkog rada na visokim temperaturama, potrebno je nadoknaditi i izgubljene elektrolite kako bi se telo što brže oporavilo.

Šta je najbolji izbor za rehidrataciju?

Prema preporukama zdravstvenih stručnjaka, najbolji izbor je oralni rehidratacioni rastvor – posebno formulisan napitak koji sadrži vodu, natrijum, kalijum i malu količinu glukoze.

Ovakva kombinacija omogućava bržu apsorpciju tečnosti i elektrolita, pa organizam efikasnije nadoknađuje ono što je izgubio znojenjem.

Iako se oralni rehidratacioni rastvor najčešće koristi kod dehidracije izazvane stomačnim tegobama, može biti veoma koristan i tokom velikih vrućina ili nakon pojačanog znojenja.

Kokosova voda takođe može pomoći jer prirodno sadrži kalijum i magnezijum. Međutim, zbog manjeg sadržaja natrijuma nije najbolji izbor nakon veoma intenzivnog znojenja.

Kada voda više nije dovoljna?

Voda ostaje najbolji napitak za svakodnevnu hidrataciju, ali nakon više sati provedenih na suncu ili posle napornog fizičkog napora organizam može izgubiti značajne količine elektrolita.

Tada se mogu javiti glavobolja, vrtoglavica, grčevi u mišićima, slabost, mučnina, ubrzan rad srca i izražen umor.

U takvim situacijama napici sa elektrolitima mogu pomoći da se organizam brže oporavi. Sportski napici takođe nadoknađuju elektrolite, ali često sadrže velike količine šećera, pa se preporučuju prvenstveno osobama koje intenzivno vežbaju duže od sat vremena.

Ne čekajte da osetite žeđ

Stručnjaci ističu da žeđ nije prvi znak dehidracije. Kada je osetite, organizam je već izgubio deo potrebne tečnosti.

Za većinu ljudi koji su nekoliko sati proveli na visokim temperaturama dovoljno je da, pored vode, pojedu lagan obrok sa malo soli i namirnice bogate vodom i mineralima, poput lubenice, dinje, krastavca, paradajza, banana, citrusa i jogurta.

Poseban oprez savetuje se starijim osobama, deci, trudnicama i hroničnim bolesnicima, jer su pod većim rizikom od dehidracije.

Ako se, pored jake žeđi, pojave izražena vrtoglavica, konfuzija, velika slabost ili prestanak znojenja uprkos visokim temperaturama, potrebno je što pre potražiti lekarsku pomoć, jer to mogu biti znaci toplotnog udara.