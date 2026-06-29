Telo za sada nepoznatog muškarca pronađeno je jutros na kupalištu Peskara kod Zrenjanina, a okolnosti pod kojima je nastupila smrt biće utvrđene tokom istrage.

Prema prvim informacijama, telo je zatečeno u poodmakloj fazi raspadanja, zbog čega identitet preminulog za sada nije mogao da bude utvrđen. Na lice mesta izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj, nakon čega je telo prevezeno na dalju analizu.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo je upućeno u Institut za sudsku medicinu, gde će obdukcijom biti utvrđeni identitet muškarca, tačno vreme i uzrok smrti, kao i da li postoje tragovi koji bi mogli da ukažu na eventualno postojanje krivičnog dela.

Istraga je u toku, a više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon završetka obdukcije i identifikacije preminulog.

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