Policija u Italiji uhapsila je 57-godišnjeg muškarca iz mesta Borgo Virđilio kod Mantove u Italiji zbog sumnje da je godinama skrivao smrt svoje majke kako bi nastavio da prima njenu penziju. Slučaj je otkriven na gotovo filmski način - kada je pokušao da obnovi njenu ličnu kartu predstavljajući se kao ona.

Prema navodima istrage, njegova majka Grasijela Dal’Oljo preminula je još 2022. godine u 82. godini, ali njen sin navodno nikada nije prijavio smrt nadležnim organima. Kada je istekla važnost njenog identifikacionog dokumenta, obukao je njenu garderobu, stavio periku i šminku i pojavio se u opštinskoj službi kako bi obnovio dokument.

Službenici su posumnjali da nešto nije u redu i obavestili policiju. Dodatnu sumnju izazvali su snimci nadzornih kamera na kojima se vidi da je „starica“ došla automobilom, iako nikada nije posedovala vozačku dozvolu.

Tokom pretresa porodične kuće policajci su pronašli mumificirano telo žene u ormaru vešernice, umotano u vreće za spavanje. Istražitelji sumnjaju da je muškarac pokušavao da uspori raspadanje tela uklanjanjem telesnih tečnosti pomoću šprica.

Protiv njega su podignute optužbe za prikrivanje tela, prevaru na štetu države, lažno predstavljanje i falsifikovanje službenih dokumenata. Naložena je obdukcija koja treba da utvrdi tačan uzrok smrti žene, dok osumnjičeni ostaje u pritvoru do završetka istrage.

Inače, prevare povezane sa isplatom penzija nisu retkost u Italiji, gde se svake godine otkrije više slučajeva osoba koje skrivaju smrt članova porodice kako bi nastavile da primaju njihova primanja.

BONUS VIDEO