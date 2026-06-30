Službeno vozilo Granične policije Bosne i Hercegovine zaustavljeno je na području Metkovića, a u njemu su pronađeni nameštaj i tehnička oprema u privatnom vlasništvu.

Kako navodi Crna Hronika, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske utvrdili su da je roba nezakonito prevezena preko Graničnog prelaza Umka, koji je u nadležnosti Jedinice granične policije Doljani. O slučaju je obaveštena i Granična policija BiH, u kojoj je, prema istim navodima, pokrenuta kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti.

Prema nezvaničnim informacijama, zaplenjeni nameštaj i tehnička oprema pripadaju jednom od visokorangiranih službenika Granične policije BiH. Navodno je roba bila namenjena opremanju njegove vikendice na Pelješcu, a za njen prevoz korišćen je službeni kombi.

Zbog ovog slučaja suspendovano je više pripadnika hrvatskog MUP-a, koji se sumnjiče da su omogućili nezakonit prelazak službenog vozila preko graničnog prelaza.

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