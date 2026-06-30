Podgorička policija rasvetlila je tešku krađu koja se dogodila pre dva dana u naselju Park šuma Zagorič i uhapsila D.K. (40), osumnjičenog da je iz porodične kuće ukrao zlatni nakit i satove vredne više od 100.000 evra.

Kako je saopšteno iz policije, službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta su intenzivnim operativnim radom na terenu identifikovali i pronašli osumnjičenog, nakon čega je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici lišen slobode.

– Sumnja se da je D.K. 28. juna, oko tri sata posle ponoći, došao do porodične kuće oštećenih lica u naselju Park šuma Zagorič. Nakon što je preskočio dvorišnu kapiju, podesnim sredstvom provalio je ulazna vrata, ušao u kuću, otključao sef koji se nalazio u spavaćoj sobi i iz njega odneo zlatni nakit i satove ukupne vrednosti veće od 100.000 evra – navodi se u policijskom saopštenju.

Nakon krađe, osumnjičeni se udaljio sa lica mesta.

Policija preduzima dalje aktivnosti kako bi pronašla ukradeni nakit, vratila ga vlasnicama i u potpunosti rasvetlila sve okolnosti ovog slučaja.

D.K. će, uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku biti priveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

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