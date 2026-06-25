Dok su ranije kritike uglavnom bile usmerene na goste koji ne poštuju pravila ponašanja, sada su se na meti našli i sami mladenci zbog neobičnih načina na koje pokušavaju da nadoknade troškove venčanja.

Jedna priča koja je izazvala veliku pažnju pojavila se na društvenoj mreži X. Naime, mladenci su tokom svadbenog veselja organizovali aukciju za prvi tanjir hrane, a sav prihod namenili su za finansiranje medenog meseca.

Pobednik aukcije izdvojio je čak 1.500 dolara kako bi bio poslužen pre svih ostalih gostiju.

Iako su pojedini ovu ideju doživeli kao zabavnu i originalnu, većina komentara bila je veoma oštra.

„Žalosno je što su svadbe za neke postale prilika za zgrtanje novca. Prodavati obrok koji je već plaćen svojim prijateljima i porodici zaista je sramotno“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su ocenili da je ovakav potez neprijatan za goste koji nisu u mogućnosti da učestvuju u nadmetanju.

„Ovo je apsurdno i manipulativno. Zamislite kako se osećaju ljudi koji ne mogu da izdvoje toliki novac. Da sam bila tamo, izašla bih napolje“, glasio je jedan od komentara.

Međutim, aukcija za prvi tanjir nije jedini primer neobičnih pokušaja mladenaca da povrate deo novca uloženog u venčanje.

Pojedini parovi slali su gostima koji nisu mogli da prisustvuju svadbi poruke sa željama i zahvalnicama, ali i linkovima ka listama poklona. Bilo je slučajeva naplaćivanja pozivnica, a ponegde su mladenci čak prodavali mesta na svadbi potpunim strancima.

Iako rast troškova organizacije venčanja mnoge tera na kreativna rešenja, stručnjaci upozoravaju da je važno pronaći granicu između želje da se pokriju troškovi i potrebe da se gosti osećaju dobrodošlo.

„Nekima će ovakve ideje biti zabavne i bezazlene, ali drugi mogu steći utisak da se od njih traži da dodatno plate učešće na proslavi, iako su već potrošili novac na put, garderobu i poklon“, objasnio je stručnjak za bonton Džo Brajant.

Rasprava na društvenim mrežama pokazala je da su mišljenja duboko podeljena. Dok jedni smatraju da mladenci imaju pravo da organizuju slavlje kako žele, drugi veruju da svadba ne bi smela da postane poslovni projekat.