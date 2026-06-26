Incident se dogodio tokom nezapamćenog toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, kada su temperature prelazile 30 stepeni Celzijusa.

Eda (25), koja je na društvenim mrežama poznata pod imenom Eda Elisa i koju prati više od 552 hiljade ljudi na Instagramu, krenula je na let u sportskoj kombinaciji – ultra kratkom šorcu i topu, želeći da se lakše izbori sa nesnosnim vrućinama.

"Ne možete da se ukrcate, nemate ništa na sebi!"

Međutim, kada je došla do gejta i pokušala da skenira svoju kartu, zaustavio ju je predstavnik "Lufthanze". Kako je ova mlada devojka kroz suze ispričala u videu na svom Instagram profilu, usledio je hladan tuš.

"Rekao mi je: 'Ne možete da se ukrcate'. Kada sam ga u šoku upitala koji je razlog, on mi je drsko odgovorio: 'Nemate ništa na sebi. Goli ste'", navodi Pilcova.

Prinudno rešenje: Morala da se zakopča do grla na +30 stepeni

Osoblje avio-kompanije ostalo je neumoljivo i naložilo joj je da se pod hitno pokrije ukoliko želi da stigne na svoju destinaciju.

Eda je, nemajući izbora, morala da posluša njihova stroga uputstva. Iz prtljaga je izvukla debelu majicu sa kapuljačom (duks), obukla je i zakopčala rajsferšlus do samog kraja. Tek nakon što se potpuno pokrila na tropskih trideset stepeni, osoblje joj je dozvolilo da prođe kontrolu, uđe u avion i zauzme svoje mesto.

Oglasila se i avio-kompanija "Lufthanza"

Nakon što je priča postala viralna i izazvala bes stotina hiljada Edinih pratilaca, oglasila se i sama avio-kompanija. Iz "Lufthanze" su za medije izjavili da se ovakve situacije ne ignorišu i da je istraga u toku.