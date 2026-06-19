Kako je u objavi navela korisnica koja se predstavlja kao „Baka Belka“, situacija se dogodila u trenutku kada je baka sa unukom, detetom od oko pet do šest godina iz spektra autizma, došla u prodavnicu. Prema njenim navodima, dete je u jednom trenutku vrisnulo i prosulo grickalice po podu, nakon čega je nastala neprijatna situacija.

Dok je baka pokušavala da smiri dete i istovremeno plati kupljenu robu, kasir je, prema tvrdnjama iz objave, navodno reagovao nepristojno i poručio joj da „više ne dolazi sa njim“. U istoj objavi navedeno je i da je kasir dodao kako „nije njegov posao da čisti za njim“, što je izazvalo posebno oštre reakcije korisnika na mrežama.

Objava je brzo postala viralna, a komentari su se podelili između onih koji su oštro osudili postupak navodnog zaposlenog i onih koji su skrenuli pažnju na pasivnost okoline tokom čitave situacije.

Mnogi korisnici istakli su da niko od prisutnih nije reagovao niti pokušao da pomogne baki, što je dodatno pojačalo osećaj nezadovoljstva i ogorčenosti u komentarima. Neki su poručili da bi u sličnoj situaciji reagovali odmah i tražili odgovornost od zaposlenih.

Posebno su se izdvojili komentari roditelja dece iz spektra autizma, koji su istakli koliko su ovakve situacije teške i koliko je važna empatija u svakodnevnim interakcijama.

Istovremeno, deo korisnika je kritikovao i samu pasivnost prisutnih, smatrajući da bi veća reakcija okoline mogla sprečiti slične neprijatnosti u budućnosti.

Priča je još jednom otvorila pitanje odnosa prema osobama sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama, kao i važnosti razumevanja i strpljenja u javnim prostorima.