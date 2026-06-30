Marko Niketić (17), maturant iz Čikaga poreklom iz Srbije, tragično je poginuo u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u čikaškom predgrađu Glenvju. Nesreća se dogodila 13. maja 2024. godine, samo nekoliko dana pre njegove maturske večeri i završetka srednje škole.

Njegova porodica osnovala je humanitarnu fondaciju u njegovu čast i redovno ga se priseća na društvenim mrežama, kao i u medijima.

U junu 2025. godine američki magazin "Glenview Living" opisao je Markov poslednji dan, a mi prenosimo tekst u celosti:

"Dan majki 2024. godine počeo je kao radosna proslava za porodice Niketić i Šriber — dan ispunjen suncem, cvećem, porodicom i ljubavlju. Marko Niketić je proveo jutro sa svojom devojkom Elom Šriber, obilazeći staklenike u Linkolnvudu. Zajedno su birali cveće i začinsko bilje za obe njihove majke i za Markovu baku, pažljivo i promišljeno birajući svaki cvet.

Kasnije tog dana, Marko je odigrao partiju golfa sa svojim ocem u čast njegovog rođendana, dok je njegova majka pripremala ručak na roštilju. I Marko i Ela su proveli vreme sa svojim porodicama pre nego što su se ponovo našli te večeri na sladoledu u poslastičarnici "Graeter’s" u Vinetki. Veran svojoj velikodušnoj prirodi, Marko se pobrinuo da pozove kući i pita da li još neko želi poslasticu. Par je potom posetio obližnje igralište, uživajući u jednoj od prvih toplih prolećnih večeri.

Vratili su se u dom Niketića kako bi razgovarali o predstojećoj maturskoj večeri, koja je bila zakazana za 18. maj 2024. godine. Poslednja fotografija Marka prikazuje ga kako vozi, držeći cvet koji je ubrao za Elu.

Nažalost, ono što je bio prelep dan pretvorilo se u najgoru noćnu moru svakog roditelja. Te noći, dok je Marko vozio Elu kući, dogodilo se ono nezamislivo: razoran sudar koji je izazvao vozač pod uticajem opijata. Marko je poginuo. Ela je preživela."

Niketići su, inače, prilično poznata i ugledna porodica, a inače su i u kumovskim odnosima sa preminulim legendarnim pevačem narodne muzike Šabanom Šaulićem, koji je takođe nastradao u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj.

Nakon nesreće se za beogradske medije oglasila Šabanova udovica Gordana Šaulić.

"Deca su mi rekla: „Nemoj da čitaš vesti i gledaš slike“. Odmah su mi se u misli vratile slike smrskanog automobila. Ponovo sam proživela trenutke kada su mi javili da Šabana više nema. Marko je bio divan dečak, život je bio tek pred njim, i da ovako strada na kućnom pragu... Nema reči kojima bih opisala tugu koju svi osećamo. Molim vas, nemojte me više ništa pitati, upravo planiramo ko će i kako da ode na sahranu, da budemo uz kumove", rekla je Gordana.

Optuženi za ovu nesreću Tejong Kim (23) još uvek se nalazi u pritvoru i čeka suđenje, iako je prošlo dve godine od nesreće.



