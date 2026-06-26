Ćerka bivšeg estradnog para, modne kreatorke Meline Džinović i pevača Haris Džinović, Đina Džinović, ponovo privlači pažnju javnosti provokativnim objavama iz noćnog provoda.

Svakodnevno objavljuje fotografije i video-snimke iz privatnog života, a ovog puta je pokazala kako uživa u izlasku sa prijateljima u Barseloni.

Provokativno izdanje koje je pokrenulo lavinu komentara

Za večernji izlazak odabrala je crnu, izazovnu haljinu sa dubokim dekolteom, dok je mini suknja dodatno istakla njen stajling.

Nakon izlaska, napravila je i seriju fotografija u automobilu, koje je potom prikazala na svojim društvenim mrežama.

Na pojedinim snimcima i fotografijama, koje je sama približila, u prvom planu bio je njen tanak struk, kao i haljina koja se podigla visoko, dok je čipkani detalj dodatno naglasio celokupan izgled.

Inače, Đina je nedavno izazvala veliku pažnju javnosti i objavama sa plaže, kada je pozirala u crnom bikiniju, prekrivena uljem za telo.

Tada su brojni pratioci komentarisali njen izgled i liniju na kojoj, kako se navodi, godinama vredno radi kroz ishranu i trening.