

Sabahudin Velić (41) iz Bosanske Krupe, koji je ubio svoju majku Nasihu (60) i na kraju je skuvao i pojeo, i dalje se nalazi na psihijatriji i lečenju! Reč je o opasnom i veoma bolesnom čoveku, a njegov zločin zaledio je ceo region!

Ceo Balkan bio je u šoku 2018. godine kada se saznalo za slučaj monstruoznog kanibala iz Bosne i Hercegovine. Reč je o čoveku koji je brutalno usmrtio svoju majku sekirom, spalio je, sahranio, a potom iskopao, skuvao delove njenog tela i pojeo. Hvalio se da je želeo da pojede čak i psa, ali da se predomislio jer je reč o crnom šejtanu (đavolu). Iščupao je srce jadnoj životinji, ali ga nije pojeo.

Dnevni list Avaz.ba kontaktirao je s institucijom u kojoj je posle otkrivanja zločina smešten, iz koje je potvrđeno da se monstrum nalazi na lečenju već više godina.

„U vezi s vašim upitom od 19. 6. 2026. godine, kojim potražujete informaciju o statusu pacijenta Sabahudina Velića, ovim putem vas obaveštavamo da se imenovani pacijent i dalje nalazi na hospitalizaciji i medicinskom tretmanu u našoj ustanovi. Istovremeno vas informišemo da, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, kao i propisima koji regulišu oblast prava pacijenta i lekarsku tajnu, nismo u mogućnosti da ustupimo detaljne informacije niti druge lične podatke imenovanog“, odgovor je na upit Dnevnog avaza iz Zavoda za forenzičku psihijatriju Sokolac u Bosni i Hercegovini.

Slučaj mađarskog kanibala podsetio je i na Sabahudina od kojeg se Sokolac i dalje trese. Detalji zločina i danas šokiraju.

Bosanski mediji navode da je Sabahudinov slučaj inače prvi slučaj kanibalizma u Bosni i Hercegovini. Stravičan zločin dogodio se u dvorištu Sabahudinove porodične kuće, koja se nalazi u zaseoku Velići, u mesto Mahmić Selo, opština Bosanska Krupa.

Avaz. ba podseća da je Velić majku pre ubistva pitao: „Majko, jesi li ti zadovoljna sa mnom?“, na šta je nesrećna žena kazala da jeste. Čim mu je okrenula leđa, Velić je majci Nasihi koja je tada imala 60 godina prišao s leđa dok je cepala drva, te je od nje tražio da mu da sekiru jer je to „muški posao“, što je ona i učinila.

Bez ikakvog povoda, Sabahudin je udario majku dva puta u glavu i vrat, usled čega je i preminula.

- Nakon ubistva, otišao je da obavi molitvu, odnosno da klanja, da bi potom telo prebacio na drugo mesto i zapalio ga. S obzirom na to da telo nije izgorelo, ukopao je majku na nepoznato mesto, a potom ga iskopao i ponovo prebacio u garažu, gde ga je seckao raznim alatom kako bi razdvojio meso od kosti, koje je kasnije jeo. Velić je razbacao delove tela po okolnim livadama i šumi, dok je drugi deo zakopao u blizini kuće. Priznao je tada da je pre majke zaklao i svog psa, jer je, kako je kazao, crni pas šejtan. Psu je izvadio srce i probao da ga jede - naveo je tada izvor za avaz.ba.

Na suđenju je privukao pažnju jer je plakao za psom i kajao se, a za majkom je bio hladan i niko pokazivao nikakve emocije.

Ceo slučaj je otkriven 14. septembra 2018. godine kada se Sabahudin sam predao policiji i priznao šta je uradio.

Džinovi mu naredili da ubije mamu

Sabahudin Velić šokirao je svojim izjavama na suđenjima, kada je tvrdio da je zločin počinio pod uticajem crne magije, tvrdivši da su mu došla četiri džina i kazala da počini ovo ubistvo. Nakon zločina, unajmio je automobil i zaputio se u Sarajevo, verujući da će tamo dobiti pomoć onih koji se bolje razumeju u veru.

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