Nemačka i Holandija formirali su novi vojni komandni centar u baltičkom regionu u okviru priprema za predstojeći samit NATO-a, pišu mediji.

Prvi nemačko-holandski korpus preuzeo je komandu nad delom odbrane istočnog krila Alijanse od internacionalnog korpusa „Severoistok“. Svečana primopredaja održana je u estonskom gradu Valgi, na granici sa Letonijom.

„Dodavanjem još jednog visokoefikasnog štaba na istočnom krilu NATO-a povećaćemo borbenu gotovost, ojačati strukture komandovanja i kontrole i unaprediti sposobnost odvraćanja svakog potencijalnog protivnika“, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus.

Novi štab biće taktički centar za komandovanje jedinicama NATO-a u Estoniji i Letoniji, kao i nacionalnim oružanim snagama. Biće zadužen za planiranje i izvođenje vojnih vežbi, obuku i odbranu regiona u slučaju eventualnog sukoba.

Istovremeno, Švedska i Poljska dogovorile su produbljivanje saradnje u oblasti odbrane i bezbednosti u regionu Baltičkog mora, potpisavši takozvani Pakt Baltičkog mora.

Prema dogovoru, Stokholm i Varšava će zajednički planirati vojne operacije, organizovati vežbe, razmenjivati obaveštajne informacije i jačati saradnju, s posebnim akcentom na povećanje kapaciteta za odvraćanje. Dve zemlje takođe su se dogovorile da prošire saradnju u oblasti odbrambene industrije i vojnih tehnologija.