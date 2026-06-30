Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu, intenzivnim radom, identifikovali su i pronašli Č. V. (24) iz Beograda, osumnjičenog da je zapalio automobil marke "mercedes" u naselju Strelište u Pančevu.

Protiv njega će biti podneta krivična prijava, zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti, saopšteno je iz Policijske uprave u Pančevu.

On se sumnjiči da je 15. juna, u jutarnjim časovima u naselju Strelište, zapaljivom tečnošću izazvao požar na parkiranom vozilu "mercedes", dok je požar oštetio još jedno parkirano vozilo.