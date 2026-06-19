Panika je izbila u srcu Menhetna u četvrtak popodne nakon što je na Tajms skveru izbila pucnjava, zbog čega su turisti, putnike i ulične prodavce naterali da traže sklonište u jednoj od najprometnijih turističkih destinacija na svetu.

Pucnji su ispaljeni neposredno pre 16 časova po lokalnom vremenu u blizini Zapadne 44. ulice i Sedme avenije, prema podacima njujorške policije.

Video snimci sa mesta događaja pokazuju kako se uobičajena vreva na trgu pretvara u haos nakon što se začulo nekoliko glasnih pucnjeva. Snimci EarthCam-a prikazuju dve osobe kako trče na ulicu, vade oružje i otvaraju vatru pre nego što pobegnu sa mesta događaja.

Policijski službenici su brzo pronašli jednog osumnjičenog, priveli ga i pronašli jedan pištolj. Identitet osumnjičenog nije objavljen, ali policija je saopštila da je mlađi od 18 godina. Motiv ostaje nejasan, jer zvaničnici još uvek istražuju da li je pucnjava bila nasumična ili ciljana.

Vatrogasna služba je saopštila da je jedna osoba prevezena u bolnicu, mada dodatni detalji nisu odmah objavljeni. Si-Bi-Es Njujork, pozivajući se na policiju, izvestio je da niko nije povređen, što ostavlja nejasnu sliku o žrtvama neposredno nakon događaja.

Incident se dogodio samo nekoliko sati nakon što su mase ljudi preplavile Menhetn tokom parade povodom šampionata Njujork Niksa, koja se održala u drugim delovima grada. Zvaničnici su rekli da pucnjava na Tajms skveru nije povezana sa paradom, gde je oko 10.000 policajaca bilo raspoređeno radi obezbeđenja.

Panika dolazi i u trenutku kada je Njujork već prepun fudbalskih navijača za tekuće Svetsko prvenstvo u fudbalu, a očekuju se još veće mase dok se područje Njujorka/Nju Džerzija priprema za finale turnira na stadionu Metlajf 19. jula.