On je poručio da je reč o odgovoru na ruske napade i zahvalio pripadnicima ukrajinskih bezbednosnih i specijalnih jedinica na, kako je naveo, preciznom i uspešnom delovanju.

"Sinoć su naša dugometna oruđa pogodila vojnu logistiku okupatora, naftnu industriju i protivvazdušnu odbranu. Sve je to opravdan odgovor na brutalne ruske napade na naš narod", napisao je Zelenski na platformi X.

On je zahvalio pripadnicima Službe bezbednosti Ukrajine, Snagama bespilotnih sistema, Obaveštajnoj službi odbrane Ukrajine i Snagama za specijalne operacije za njihov uspešan rad na udaljenosti od oko 300 kilometara od linije fronta.

"Pogođeni su objekti sa obe strane Krimskog mosta - pomorska logistika koja se koristi za transport nafte u Krasnodarskom regionu i skladište nafte u privremeno okupiranom Kerču", istakao je Zelenski.

On je naveo da su pored toga, uspešno pogođeni i vojni logistički objekti, kao i četiri radarske stanice sistema S-400 i dva sistema "pancir". "Zahvalan sam svim našim ratnicima na preciznosti i profesionalizmu.

Rusija razume samo silu, a naša dugometna moć svakako radi za mir", naglasio je Zelenski.

U napadu ukrajinskog drona na Kerčkom poluostrvu na Krimu danas su poginule četiri osobe, saopštio je ranije šef Republike Krim Sergej Aksjonov. Prema podacima operativne grupe Krasnodarskog kraja, jedan od dronova je udario u trajekt Panagija, na prelazu preko Kerčkog moreuza u okrugu Temrjuk a požar je, nakon napada, izbio i na naftnom terminalu u selu Čuška.