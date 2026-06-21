„Zabrinjavajuće je to što se preporuke koje dolaze, bilo od domaćih stručnjaka ili međunarodnih institucija, a koje nisu u interesu dnevne politike, ili ignorišu ili odbacuju bez argumenata. Kada je reč o negativnom efektu rasta inflacije na 7,5 odsto u 2026. godini, upozoravali smo da je to zaista zabrinjavajuća situacija. Sve to ostaje u senci političke agende, maratonskih izbora, i danas umesto da radimo na funkcionalnosti institucija i zajednički smanjimo negativne efekte takve inflacije, i dalje imamo rasprave o vladi, predsedniku i drugim fenomenima“, rekao je Grdžaljiju, prenosi Kosovo onlajn.

On je naveo da međunarodni izveštaji ukazuju i na probleme korupcije, političkog zapošljavanja i slobode medija.

„Nije samo problem inflacija koja je data kao alarm iz Evropske unije. Postojala su tri izveštaja koja se odnose na politička zapošljavanja, napade i nedostatak slobode medija, ali pre svega na korupciju i ‘tenderomaniju’ koja je postala kancerogena bolest tzv. Kosova. Zato je zaista vreme da tzv. Kosovo što pre dobije političku stabilnost. Međutim, političku stabilnost je teško postići sa ovakvim mentalitetom politike, jer se na tzv. Kosovu izgleda izbori ne dobijaju da bi se upravljalo, već da bi se vladalo“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, inflacija se direktno odražava na životni standard građana.

„Ono što ovu situaciju čini još težom jeste činjenica da tzv. Kosovo ima dvostruko veću stopu inflacije od zemalja Zapadnog Balkana i dvostruko veću u odnosu na evropske standarde. To je direktan udar na građane, jer minimalna plata, prosečna plata, kao i bilo koja druga zarada na tzv. Kosovu, ne može fleksibilno da prati rast inflacije. To direktno utiče na pad kupovne moći. Potreban je ekonomski razvoj, veća pažnja privatnom sektoru i definitivno je vreme da se ekonomija depolitizuje“, rekao je Grdžaljiju.