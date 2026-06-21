Službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala Odeljenja bezbednosti Nikšić podneli su Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću krivičnu prijavu protiv dva lica zbog sumnje da su izvršila krivična dela u vezi sa polaganjem vozačkog ispita.

Krivična prijava podneta je protiv Ž.A. (18) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja.

Sumnja se da se prijavljeni Ž.A. 30. maja 2026. godine, u prostorijama jedne auto-škole u Nikšiću, lažno predstavio kao D.J. i upotrebio njegovu ličnu kartu, dovodeći u zabludu članove Komisije za polaganje vozačkog ispita, te da je u ime navedenog lica polagao praktični deo vozačkog ispita.

Krivična prijava podneta je i protiv D.J. (19) iz Nikšića zbog sumnje da je izvršio krivično delo navođenje na overavanje neistinitog sadržaja putem podstrekavanja.

D.J. je, kako se sumnja, sa umišljajem, ustupio svoju ličnu kartu licu Ž.A. kako bi se isti lažno predstavio i u njegovo ime polagao praktični deo vozačkog ispita, dovodeći na taj način u zabludu članove Komisije za polaganje vozačkog ispita.

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