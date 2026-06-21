Nakon stravičnog incidenta koji se sinoć dogodio u širem centru kada je nasmrt izboden mladić K.V (19) Pripadnici čačanske policije uhapsili su Čačanina O. O. (20), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

- On se sumnjiči da je noćas na Gradskoj plaži oštrim predmetom usmrtio devetnaestogodišnjaka iz Čačka. Potom je pobegao, a policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila, navodi se u saopštenju Policijske uprave Čačak.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Čačku, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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