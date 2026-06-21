Roker Đorđe David iskreno je progovorio o aferi koju su pokušali da mu nameste.

Isplivale su optužbe da je navodno slao poruke eksplicitnog sadržaja jednoj kandidatkinji muzičkog takmičenja “Zvezda Granda”, u kom je član žirija.

Đorđe je to oštro demantovao i rekao da tako nešto sebi nikada ne bi dozvolio.

- Čak je i Popović celu priču demantovao. U žiriju takve insinuacije od muškog dela žirija prema mladim djevojkama ne smeju da postoje. To je ružna i prljava priča koja baca ljagu na taj šou. Nikada to sebi ne bih dozvolio, to je ozbiljan moralni faul - otvoreno je istakao David.

"Svakog čuda tri dana dosta"

Kako je dalje naveo, ispostavilo se da izvesna osoba nikada nije bila deo takmičenja.

- Popović je prelistao poslednjih 10 godina takmičenja, kako bi video da li je ta devojka bila učesnica i ispostavilo se da se pod tim imenom nikada niko nije prijavio, a ne ušao u drugi krug, kako ona kaže. Interesantno je da smo na kraju saznali da je pikirala i druge pevače sa Balkana koji su bili poznati i dobro izgledali - otkrio je roker.

Osim toga, otkrio je šta on misli da je pravi razlog što su pokušali da mu smeste tu aferu.

- Imam teoriju da ovaj šou program očigledno nekim formama i televizijskim ljudima smeta, mi se trudimo i tamo ginemo do koske. Prvo su napali Bekutu, pa Snežanu Đurišić, pa su udarili i na Viki i Mariju. Posle toga su krenuli i na mene, pa su pokušali da naprave svađu između mene i Bosančeve kćerke. Svakog čuda tri dana dosta. Da me je poremetilo, jeste, ali istina je izašla na videlo - zaključio je Đorđe svojevremeno za Blic.

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