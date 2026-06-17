Džejn i Alan Kelvi plovili su u utorak ujutru oko 23 milje od obale ostrva Vajt kada su se našli u neposrednoj blizini ruske fregate Admiral Grigorovič.

Ratni brod je ispalio hice ispred putanje njihove jahte registrovane u Ujedinjenom Kraljevstvu, u onome što je britansko Ministarstvo odbrane nazvalo „izolovanim incidentom“.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se jahta „opasno približavala“ ratnom brodu, ali bračni par tvrdi da „sigurno nisu bili na kursu sudara“.

Prisećajući se događaja, Džejn Kelvi je za BBC Newsnight rekla:

„[Ratni brod] je dao pet zvučnih signala sirenom, što znači: ‘Da li ste nas videli?’ Odmah smo skrenuli dva stepena ulevo kako bi mogli da vide da smo namerno promenili kurs, što je značilo da smo ih primetili. Zatim su minut kasnije ponovo dali pet zvučnih signala, odmah nakon čega su usledila četiri do pet hitaca iz lakog naoružanja. To nije bilo usmereno na nas – verujemo da su to bili hici upozorenja ispaljeni u vazduh.“

U ranijem saopštenju u utorak, rusko Ministarstvo odbrane navelo je da je posada fregate Admiral Grigorovič pucala iz pušaka ispred putanje jahte dok se ona „opasno približavala“ brodu.

Prema njihovim tvrdnjama, prethodno je bilo više pokušaja uspostavljanja radio-veze sa jahtom, kao i ispaljivanje signalnih raketa upozorenja. Ministarstvo je dodalo da su mornari postupali „u strogom skladu sa međunarodnim propisima o plovidbi“.

Portparol britanskog Ministarstva odbrane izjavio je za BBC:

„Nakon pokušaja uspostavljanja kontakta sa britanskim plovilom u Kanalu, Grigorovič je ispalio hice upozorenja. Oni nisu bili usmereni na plovilo i predstavljali su pokušaj sprečavanja mogućeg sudara.“

"Pucnjava bila potpuno nepotrebna"

Džejn je rekla da njihova jahta Bright Future „sigurno nije bila na kursu sudara“.

„Što se nas tiče, nije bilo nikakvog incidenta dok nije počela pucnjava“, rekla je.

Ocenila je da je pucnjava bila „potpuno nepotrebna“ i dodala da je incident prijavila kao opasnost za plovidbu, „jer se to tako radi“.

Incident se dogodio oko 20 nautičkih milja južno od ostrva Vajt, van britanskih teritorijalnih voda.

Britanske vlasti saopštile su da su u utorak ujutru primile prijavu od posade jahte da je ruski brod ispalio hice upozorenja sa udaljenosti od oko 500 jardi (457 metara), što se smatra relativno malom udaljenošću za pomorski saobraćaj.

BBC navodi da je mala jedrilica bez motora, nakon isplovljavanja iz Ujedinjenog Kraljevstva, u uslovima guste magle počela da se nekontrolisano približava ratnom brodu.

Britanski zvaničnici veruju da je Admiral Grigorovič pokušavao da signalizira kako je jedrilica nošena strujom i vetrom, a ne pokretana motorom, što ju je činilo manje upravljivom i potencijalno izloženijom opasnosti od sudara.

Čamac sa britanskog patrolnog broda HMS Tyne poslat je do jahte kako bi prikupio informacije i proverio bezbednost posade.

"Nismo se uplašili"

Kada je novinarka BBC-ja Viktorija Derbišir upitala supružnike da li su se uplašili nakon pucnjeva, oni su mirno odgovorili da nisu.

Džejn se našalila da je samo čučnula i navukla platneni pokrivač preko glave „radi zaštite“, dok je njen suprug nastavio da upravlja plovilom.

Incident se dogodio svega nekoliko dana nakon što su britanski marinci presreli ruski tanker iz takozvane „flote iz senke“ koji je prevozio naftu pod sankcijama kroz Kanal, u prvoj operaciji te vrste koju je sprovela britanska vojska.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da pucnjava upozorenja u utorak predstavlja „izolovan incident“ i da nije povezana sa zaplenom tankera u nedelju.

Ruski ratni brodovi redovno prolaze kroz Kanal međunarodnim vodama i rutinski ih prate brodovi Kraljevske mornarice.

Admirala Grigoroviča pratila je britanska fregata HMS Mersey, koja ga je nadzirala nekoliko dana nakon što je primećen kod francuske luke Brest, u okviru onoga što je Kraljevska mornarica opisala kao „rutinsku operaciju“.

Prošle nedelje izvor iz NATO-a rekao je za BBC Verify da je Moskva naredila Admiralu Grigoroviču da prati brodove iz „flote iz senke“ kroz Kanal.

Veruje se da je fregata duže vreme delovala u tom području i da ju je više puta snabdevao pomoćni brod za popravke PM-82.

Satelitski snimci koje je analizirao BBC Verify pokazali su da je PM-82 poslednjih meseci operisao između Kanala i Severnog mora.

Zvaničnici NATO-a veruju da je PM-82 dostavljao hranu, vodu i druge zalihe Admiralu Grigoroviču, omogućavajući mu da duže ostane na moru i predvodi ruske konvoje kroz Kanal.

U aprilu je objavljeno da je fregata pratila šest brodova iz „flote iz senke“ kroz ovaj plovni put dok ju je nadzirala Kraljevska mornarica.

Kraljevska mornarica je ranije saopštila da je Grigorovič pratio ruske brodove koji su plovili ka i od Atlantika, Mediterana i Baltičkog mora, uključujući „jednu podmornicu i oko šest trgovačkih i pomoćnih plovila“.

Džejms Parkin, bivši kontraadmiral Kraljevske mornarice, rekao je da je upotreba oružane sile krajnja mera koja se koristi samo u samoodbrani.

„Ne bih se iznenadio da je u pitanju bila pogrešna procena, a ne nameran pokušaj otvaranja vatre na britansku jahtu u blizini britanskih voda“, rekao je za BBC.

Iako je britansko Ministarstvo odbrane procenilo da incident nije povezan sa zaplenom ruskog tankera tokom vikenda, Parkin smatra da je to bio „ogroman blam“ za Moskvu, jer se „ruski ratni brod nalazi u Engleskom kanalu upravo da bi sprečio ovakve stvari“.

U vreme pojačanih tenzija između Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije, i na dan kada su dvojica odlazećih britanskih ministara odbrane u oproštajnim govorima upozorila na sve agresivnije ponašanje Rusije, ovaj relativno mali incident je, možda neizbežno, dobio mnogo veći značaj.