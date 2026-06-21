Z. S. je, kako se sumnja, sinoć, u dvorištu porodičnog domaćinstva u okolini Petrovca na Mlavi, iz pištolja za koji nije imao dozvolu ispalio nekoliko hitaca u pravcu svojih roditelja, navodi se u saopšrenju Policijske uprave Požarevac.

Tom prilikom, njegova šezdesettrogodišnja majka zadobila je tešku telesnu povredu i ona je zbrinuta u bolnici u Petrovcu na Mlavi.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

Protiv osumnjičenog će nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku, biti podneta i krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.