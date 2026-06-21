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"Želela sam danas da se oglasim kao predsednik Skupštine u vezi sa lažnom, dobro isplaniranom ii izvedenom aferom 'Zvučni top'. Mi danas znamo da je ta laž bila planirana najmanje mesec i po dana pre blokaderskkog skupa na Slaviji 15. marta. Znamo da je to imalo tri cilja: prvi, dalja brutalna dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Da se predstavi dodatno, na sve ono što su do tada lagali, kao neko ko nije čovek već monstrum, ultimativno zlo, ubica i neko ko je spreman da puca sopstvenom narodu u leđa", rekla je Brnabić.

Ona dodaje da je nakon prvih 24 časa od laži da je upotrebljen zvučni top, taj termin potpuno nestao.

"Ono što je poručeno građanima, regionu, inostranstvu bilo je da je Vučić monstrum koji je pucao sopstvenom narodu u leđa, na goloruki narod koji je samo želeo da mirno protestuje. Drugi cilj je bio da se društvo dodatno podeli, inspiriše mržnja i izazove maksimalna netrpeljivost prema svima koji se ne slažu sa blokaderima, posebno na temu zvučnog topa, kako bi se i ti ljudi okarakterisali kao nehumani, bez empatije, kao ćacad koja podržava ubicu", dodala je ona.

"Drugi cilj je služio tome da se napravi atmosfera u društvu u kome svaki incident u bilo kom trenutku, bilo kakav, izaziva odmah šire građanske sukobe i građanski rat jer je atmosfera nabijena mržnjom. Treći cilj, o kome su raspravljali na tom sastanku Krovne radne grupe, koji su definisali kao 'masan odgovor 'Brisela'. Treći cilj je bio da se maksimalno pojača strani pritisak na Srbiju, da se Vučić i cela vlast označe kao zločinački režim, te da se ultimativno kazni Republika Srbija", kaže Brnabić.

"Da se zatraže sankcije Srbiji, zločinačkom režimu, i da se tako pruži direktno što veća podrška blokaderima iz inostranstva. Dosta smo čuli o prva dva, i važno je da o tome razgovaramo u budućnosti, ali zbog trećeg cilja držim pres-konferenciju, jer se to tiče međunarodnih odnosa. Dakle, nisu reagovali i hvala im na tome, oni najodgovorniji političari iz EU, nismo čuli oglašavanje ozbiljnih ljudi iz Evropske komisije i Saveta Evrope, jer su dovoljno odgovorni da ne mogu da rizikuju reputaciju da se oglašavaju o zvučnom topu koji niko nije video ni čuo. Reagovale su, po uobičajenom principu, grupe za pritisak. Plasiranje laži o zvučnom topu bila je fantastično osmišljeno, unapred pripremljeno, dobro pripremljeno i jako dobro plasirano, skoro perfektno izvedeno", dodala je.

Brnabić naglašava da je incident u kome je stradala studentkinja Filozofskog fakulteta omogućilo Tužilaštvu da dođe do ovih dokaza.

"Prvi korak nastupa već 20. marta. Taj lažni incident se desio 15. uveče, prvi korak iz određenih evropskih institucija došao je 20. marta. Nisu čekali nikakvu istragu, nisu čekali dokaze, nisu pitali ni za istragu. Efektivnih četiri dana nakon laži, izvestioci Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za praćenje obaveza i dužnosti Srbije, Aksel Šefer iz Nemačke i Viktorija Tiblom iz Švedske saopštavaju: Iako je protest bio miran, neobična uznemirujuća buka praćena udarom vetra... To nema veze sa zvučnim topom i da su pitali bilo kog eksperta, znali bi, ali nisu, jer je bio važan samo 'masan odgovor iz Brisela', pritisak na Srbiju i kažnjavanje. Prvo su pominjane desetine ljudi, pa 60, pa stotine, na kraju su došli do 4.000 ljudi. Za istu laž. Besramno", istakla je ona.

"Dakle, desetine ljudi koji su lečeni, na kojima je možda upotrebljen LRAD. Četiri dana kasnije imamo izjavu da je možda korišćen. Bez ikakvih dokaza, ali bila je potrebna jasna i javna reakcija. Drugi korak, 47 građana podnosi osam dana nakon laži, zahtev Evropskog suda za ljudska prava da dostavi privremenu meru kojom bi se vlasti u Srbiji obavezale da spreče upotrebu zvučnog oružja, krivično gonjenje onih koji učestvuju u javnoj raspravi o upotrebi zvučnog oružja. I treće, da sprovedu hitnu istragu o tome da je zvučno oružje korišćeno", nabrojala je ona.

"Samo sedam-osam dana im je trebalo da pošalju dopis, zar to nije najbolji dokaz da je sve ovo pripremano? Dakle, tražili su zabranu da se gone oni koji uznemiravaju javnost i šire paniku i lažne vesti o zvučnom topu", pita Ana Brnabić.

"Ali Evropski sud za ljudska prava 29. aprila je doneo meru privremene zabrane i naložio Vladi Srbije da do daljnjeg spreči svaku upotrebu soničnih uređaja za kontrolu građana osim u komunikacione svrhe. Ali isti Sud je podvukao da ova odluka ne znači da je zauzeo bilo kakav stav o tome da li su takva oružja uopšte upotrebljena 15. marta. Iz tog suda su praktično rekli da nemaju pojma, niti dokaz, da li je takav uređaj korišćen", kaže ona.

"Dakle, Evropski sud za ljudska prava nema nikakav dokaz da je zvučni top korišćen, ali kažu 'molim vas u budućnosti ako je korišćen nemojte da ga koristite'. To je privremena mera. Podvlačimo da mi nemamo nikakva saznanja da je bilo kakvo zvučno oružje korišćeno 15. marta. Ali je ovo bilo dovoljno da krene lavina. Ne čekajući mišljenje Suda, 28. aprila komesar SE za ljudska prava Majkl O'Flaerti, izdaje saopštenje u vezi sa navodnom upotrebom zvučnog oružja", otkriva Brnabić.

"U tom trenutku su došli već do 60 osoba sa posledicama 'udara' zvučnog oružja. Ali zanimljivo, iako se pominje navodno, poziva vlasti da brzo završe istrage da se obezbedi odgovornost. Dakle tu nema više sumnje, već da se identifikuje onaj ko je počinio 'incident' i obezbedi odgovornost tih osoba. Sve ono što je bilo 'možda, navodno, nemamo saznanja', odjednom je prestalo da postoji", rekla je Brnabić.

Ona dodaje onda na pozornicu stupa teška konjica - Tonino Picula, Joveva, Prebilič, Goci i ostali koji preuzimaju na sebe 'masan odgovor Brisela'.

"Opet želim da ponovim, i da napravim jasnu distinkciju. Predsednica Evropskog parlamenta Roberta Mecola se nikada nije izjašnjavala po ovom pitanju. Niko od viših, odgovornijih zvaničnika se nikada nije oglašavao o ovoj temi. I sada slušajte, poštovani građani, kako to izgleda. Tonino Picula ne stavlja zvučni top u jednu rezoluciju, ne u dve, već piše tri rezolucije o zvučnom topu. Tri rezolucije o zvučnom topu! Prva se donosi 7. maja, druga 22. oktobra 2025, a treću verovali ili ne spremaju sada, pa valjda nije bilo dovoljno dva puta, već će da ponove laž o zvučnom topu i sada", dodala je ona. Brnabić ističe da sve što oni žele je da se kazni Srbija. "7. maja se pozivaju u rezoluciji na privremenu meru Evropskog suda za ljudska prava. Na meru u kojoj piše da nemaju nikakve informacije da li je bilo šta korišćeno. Tonino Picula ima dokaze. Dakle tu nema više možda, nema, već kažu da su napadnuti zvučnim oružjem prema nezavisnim izvorima. Nezavisni izvori su blokaderi! Tu imate dupli pas, Tonino njima, oni vrate i tako dalje. Najnoviju rezoluciju ćemo videti, ona će biti razmatrana za tri dana 24. juna, i tu valjda da niko ne bi zaboravio tu laž, zato što je to bila najveća batina u njihovim rukama, oni kažu da izražavaju duboku zabrinutost zbog korišćenja zvučnog oružja protiv mirnih demonstranata", kaže Brnabić. "I tako od navodnog zvučnog topa, od jasne ograde Suda, i od desetine građana koji su imali tegobe mi stižemo do jasne osude Srbije, narativa da je definitivno korišćen zvučni top, i preko 4.000 ljudi sa nekim određenim zdravstvenim tegobama. E to vam je planiran, pripremljen i fenomenalno izvršen plan kako bi mi u Srbiji dobili "masan odgovor Brisela", kako bi se Srbija kaznila i stavila pod još veći pritisak, kako bi se Srbija kaznila, od građana Srbije oduzela sredstva za puteve, škole, pruge, a sva ta sredstva onda prelila u ruke blokadera", rekla je predsednica Skupštine. "Posle pet dana stigla je prva reakcija, posle devet je upućen zahtev Sudu, za mesec i po dana od skupa došle su prve reakcije koje prelaze na to da nema više sumnje i da mora da se identifikuje onaj ko je upotrebio zvučno oružje. Nakon toga ima mo tri rezlocije o zvučnom topu koji niko nije ni čuo ni video. Toliko o tome da sve to nije bilo pripremljeno i planirano", zaključila je Brnabić. Na pitanje novinara, ona kaže da u Evropi imate odgovorne ljude koji ne mogu da stanu iza toga da se kazni određena zemlja zbog zvučnog oružja koje niko nije čuo niti video. "Laž je bila prevelika, ali su blokaderi odmah aktivirali svoje grupe za pritisak, koje su nanele značajnu štetu Srbiji. Ne samo Aleksandru Vučiću. Njemu i njegovoj porodici su veću štetu učinili ovi iz Srbije koji su mu govorili da je monstrum, ubica i da je pucao narodu u leđa, ovi što su ga čerečili više od 10 godina. Ali da li su naneli štetu Srbiji ovim 'masnim odgovorom', apsolutno jesu. Oni su hteli Vučića da predstave Vučića kao monstruma i da dovedu do toga da se Srbija kazni, sankcioniše i izoluje. I sada imate dokaze da je ovo unapred planirano", navela je Brnabić. O tvrdnjama SRCE-a, SSP-a, PSG-a i Solidarnosti, koji su poslali dopis Briselu sa žalbama da zakoni koje je odobrila Venecijanska komisija nisu isti kao oni koji će ići u proceduru u Skupštini, Ana Brnabić je rekla: "Zaista ne mogu da odgovaram na gluposti Marinike Tepić i Solidarnosti, oni ne mogu da se dogovore ni ko je Solidarnost, te nije ta Solidarnost nego ona druga, pa je Goran Ješić sam Solidarnost, kao Birodi što je onaj Zoran Gavrilović. Jecdan čovek, tri organizacije. To su besramne gluposti!", kaže predsednica Skupštine. "Ali neka građani Republike Srbije znaju, da ti ljudi koji su narodni poslanici, oni se ne bore u Narodnoj skupštini, već samo trče da se žale Briselu. Oni ne umeju da čitaju zakone, oni ne znaju da pročitaju mišljenje Venecijanske komisije. Pa naravno da ne znaju, kada nikada nisu ni radili sa Venecijanskom komisijom, ni kada su bili vlast. Nekada mi je žao ovih ljudi iz Brisela, šta sve moraju da čitaju. Oni su se opet žalili briselu da kazni Srbiju. To nema zabeleženo, nemate takvu opoziciju u Albaniji, Crnoj Gori, nigde. Takvbe tužibabe, takve kukumavke, kukaju Briselu svakog dana", dodala je predsednica Skupštine.

Prethodno, Ana Brnabić gostovala je juče na TV Informeru, gde je govorila o paradoksima oko navodne upotrebe zvučnog topa na protestu u Beogradu 15. marta prošle godine.

"Kada se upotrebi, ljudi padaju odmah. Ne beže oni ni levo ni desno, a ponajmanje neko se zaboravio i pa stoji, baš valjda na udaru tog zvučnog topa. Dakle, oni padaju, u istom trenutku su reakcije povraćanja, padanja u nesvest i tako dalje, i tako dalje, sve ono što mi nismo imali ni kao naznake", ukazala je Brnabić.

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