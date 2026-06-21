Jasmina Dominić iz mesta Palovec kraj Varaždina u Hrvatskoj, imala je samo 23 godine kada je misteriozno nestala i gotovo 19 godina niko ništa nije znao o njoj. Sve dok njeno telo sa smrskanom lobanjom nije pronađeno u zamrzivaču i to svoje rođene sestre Smiljane Srnec!

Reč je o jednom od najstrašnijih zločina počinjenih na prostoru bivše Jugoslavije, a mediji u regionu ovaj slučaj često nazivaju hrvatskim Tvin piksom, po ugledu na pomenutu američku seriju. U središtu zločina su dve rođene sestre - Jasmina i Smiljana, koje se odmalena nisu baš najbolje slagale. Ratnih devedestih roditelji ih ostavljaju same kako bi radili u inostranstvu i bile su upućene jedna na drugu. Smiljana je važila za problematičnu sestru, dok je Jasmina bila dobar đak, išla je na takmičenja, voleo je komšiluk. Upisala je Fakultet političkih nauka u Zagrebu, a zatim je sve manje i manje obilazila mesto Palovec odakle je, kao i svoju sestru Smiljanu sa kojom je živela još od rođenja. Nestala je u leto 2000 -te godine, a njen iznenadni nestanak prijavljen je tek 2005., što celom slučaju daje dodatnu notu misterioznosti. Majka, otac, rođaci, komšije...niko nije znao šta se dogodilo sa Jasminom, a jedino njena starija sestra Smiljana tvrdila je da se čuje redovno sa Jasminom i da je ona srećna u inostranstvu gde živi i radi. Mnogi su joj verovali.

Smenjivale su se teorije od toga da živi u Nemačkoj, Americi, da radi na kruzeru... Međutim, svima je bilo čudno da je s Jasminom u kontaku jedino Smiljana, a da od devojke nema ni traga ni glasa. Godinama je nisu čak čuli ni videli roditelji. Majka i otac su vremenom počeli da shvataju da nešto ipak nije kako treba.

Po selu su počele da kolaju priče i da je žrtva trgovine organima, trgovaca belim robjem, pa čak da je bačena u septičku jamu.

Tako je bilo sve do februara 2019., kada je Jasmina pronađena, ali mrtva i to u zamrzivaču svoje rođene sestre Smiljane. Obdukcija je pokazala da joj glava bila smrskana sekirom i od iznutra razorena, kosti lice smrvljene, imala je zderotine po licu, a potvrđeno je da je reč o nestaloj Jasmini koje nije bilo punih 19 godina.

- Telo je pronađeno skvrčeno. Glava je bila razorena, uz stopala, a dužinu tela nije bilo moguće odrediti. Oko oba oka uočeni su krvni podljevi, razderotine kod usta i na čelu. Telo se u zamrzivaču nalazilo u neprirodnom položaju. Vidljiva su i nagnječenja levog čeonog uz oba oka. Stopala su skoro dodirivala desnu stranu lica. U želucu se nalazilo oko 100 mililitara krvavog sadržaja - naveo je veštak na suđenju Smiljani Srnec.

Smiljana je prilikom hapšenja priznala zločin stravičnim rečima: Ubila sam je! Zatukla. Ona je imala sve, a ja ništa. Njoj su dali sve, a meni ništa”, međutim , kasnije pred tužiocima, ali u toku suđenja negirala je krivicu.

Kako je tačno nestala Jasmina? Zašto je njen nestanak prijavljen tek pet godina kasnije? Na koji način i zašto ju je usmrtila sestra Smiljana, na koliko godina je osuđena za ovaj zločin i ko je otkrio telo u zamrzivaču otkrivamo u najnovijoj epizodi podkasta “Dosije 192” koja se može pratiti na jutjub kanalu Alo.rs ali i Spotifaju.

Voditelji Nemanja Gavrilov i Milan Đuričić kroz dokumentarno - narativni format otkrivaju zastrašujuće detalje zločina koji je zaprepastio ceo region.

Prekrivena zamrznutim voćem i povrćem

Prema rečima veštaka, Smiljana je zločin planirala, jer telo nesrećene devojke je brzo završilo u zamrzivaču i kod nje nije bila uočena mrtvačka ukočenost. Telo je bilo pokriveno kesama sa zamrznutim voćem i povrćem, na kojem je utisnut datum leto 2000 – te, koji odgovara periodu kada je nestala i ubijena Jasmina.

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