Ipak građani treba da budu na oprezu, jer već popodne u pojedinim delovima zemlje, stižu vremenske nepogode, upozorava RHMZ.

Pored Kikinde prilično toplo je i u Valjevu, Somboru, Paliću, Sremskoj Mitrovici, Negotinu i Zaječaru, gde je izmereno 32 i 31 stepen.

Zbog velikih vrućina u pojedinim delovima Srbije na snazi je i narandžasti meteoalarm.

Nevreme stiže već sredinom dana

Već sredinom dana ponegde u brdsko-planinskim predelima, a posle podne i u Vojvodini uz dnevni razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada.

- Danas kasno posle podne u Bačkoj i Banatu, a sutra i u Sremu, zapadnoj i centralnoj Srbiji očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada - upozoravaju iz RHMZ.

Oni su posebno upozorenje izdali i za grad Beograd.

- Sutra sredinom dana i posle podne u pojedinim delovima grada očekuju se lokalno obilniji pljuskovi sa grmljavinom, uz kratkotrajnu pojavu grada.

Krak linijskog olujnog sistema sve bliži Srbiji

Kako se može videti na radarskim snimcima, čini se da je krak "linijskog" olujnog sistema sve bliže Srbiji, te da se prvi pljuskovi mogu očekivati već oko 15 časova.

Ovi linijski olujni sistemi najčešće stižu iz pravca centralne i zapadne Evrope i vrlo brzo prelaze preko Panonske nizije ka Balkanu.

Kako se kreću preko Srbije, obično zahvataju široke pojaseve teritorije - od Vojvodine, preko zapadne i centralne Srbije, pa dalje ka istoku i jugu - donoseći nagle i izražene promene vremena u kratkom vremenskom periodu.

Karakterišu ih jaki pljuskovi, grmljavina, povremeno grad i pojačan vetar, pri čemu se nevreme kreće "u liniji", pa dok jedna oblast izlazi iz padavina, druga već ulazi u zonu nestabilnosti.

Zbog takvog kretanja, u praksi deluje kao da oluja "prelazi preko mape" Srbije u talasima, što je posebno izraženo tokom letnjih meseci kada su atmosferski uslovi najnestabilniji.