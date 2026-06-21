Psi su poznati po neverovatnoj upornosti kada namirišu nešto ukusno, posebno kada je u pitanju hrana koja im nije lako dostupna. Upravo takvu scenu zabeležio je vlasnik preslatkog šteneta zlatnog retrivera, koje je odlučilo da pokuša da se domogne komadića pržene slanine sa kuhinjskog pulta.

Mali Marfi i njegova „misija“

Štene po imenu Marfi nije odustajalo uprkos tome što je zadatak bio gotovo nemoguć. Vođeno mirisom hrane, stalo je na zadnje noge, istezalo telo i pokušavalo da prednjim šapama dohvati željeni zalogaj.

Njegova ozbiljnost i upornost u tom trenutku nasmejale su mnoge koji su pogledali snimak, jer je delovalo kao da je reč o pravoj maloj misiji.

Simpatičan poraz koji je osvojio internet

Iako je više puta pokušavao, Marfi nije uspeo da dohvati slaninu. Kada je shvatio da je pult previsok, seo je i pogledao prema kameri sa izrazom koji je mnoge raznežio.

Taj trenutak postao je najzapaženiji deo snimka, jer je njegov „poraz“ bio kratak, a reakcija izuzetno simpatična.

Zlatni retriveri generalno važe za pse koji vole hranu i često pokušavaju da pronađu način da dođu do onoga što ih privlači mirisom. Ipak, stručnjaci napominju da slanina nije pogodna poslastica za pse zbog visokog sadržaja masti i soli, što može negativno uticati na njihovo zdravlje.

Više od jednog zalogaja

Iako nije uspeo da dođe do slanine, mali Marfi je dobio nešto mnogo veće — simpatije ljudi širom interneta.

Njegova upornost, radoznalost i neodoljiv izraz lica pretvorili su običan trenutak u viralan snimak koji je raznežio ljubitelje životinja i još jednom pokazao koliko psi umeju da osvoje ljude i bez „nagrade“.