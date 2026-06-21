Državljanka Srbije Smiljana R. (27) iz Lazarevca poginula je tokom planinarenja 6. juna na masivu Prokletija kod Gusinja, a u dramatičnoj i izuzetno opasnoj akciji Gorske službe spasavanja (GSS) Crne Gore pronađeno je i izvučeno njeno tela iz ambisa.Dve nedelje kasnije javnost se i dalje seća objave Smiljanine sestre koja se oprostila od nastradale rečima koje kidaju dušu!

Kako smo ranije pisali, nesrećna devojka nastradala je u subotu, 6. juna, oko 13 časova kada se survala u provaliju, a sa njom su bila još dva planinara iz Srbije koja su odmah uputila poziv za pomoć.

- Na samom vrhu ona je pokušala da zaobiđe jednu stenu, kada je propala. Ispod je provalija duboka 250 metara. To je neverovatno nepristupačan vrh. Pravi šiljak je visine 2.275 metara i prvi put je osvojen tek pre dve godine. Helikopter je morao da spusti spasioce na tu dubinu i da kruži iznad dok telo nije locirano i izvučeno. Stradala planinarka je bila vrlo iskusna i već je osvajala vrhove na Alpima. Ovde nije reč o neiskustvu, već o ulasku u realno veliki rizik. Ovaj vrh je izazovan i postao je stvar prestiža među alpinistima, što je potpuno nepotrebno - objasnio je iskusni planinar i vodič Ahmet Reković ranije.

Nekoliko dana nakon tragedije oglasila se i Smiljanina sestra na Fejsbuku, a njene reči potresle su čitavu javnost.

„Moja sestra Smilja je svoj život dala spasavajući tuđi. Kada je planinar iz njene grupe dobio napad panike na steni i tražio da mu se dobaci uže, ona mu je dobacila svoje. Tako je ostala bez svog osiguranja malo pre vrha... A od ove ljubavi niko nema veće, da ko život svoj položi za prijatelje svoje (Jovan, 15:13). Da znate vi kakva je bila moja Smilja. Imale smo najlepše detinjstvo. Prvo sam jedva čekala da poraste da bismo mogle da se igramo. Kasnije smo bile nerazdvojne. Ja sam nju naučila da čita, a ona mene da gledam na sat. U njenih 27 godina je stalo toliko života koliko neko ne proživi ni za 100. Knjiga može da se napiše, film da se snimi. Za tako kratko vreme ona je svaki svoj talenat umnožila milion puta. Čega god se latila, bila je u tome najbolja. Košarka, kvizovi, planinarenje, alpinizam, jezici… I ništa joj nije bilo teško, nikada. Sve može i sve hoće i još i druge motiviše“, napisala je njena sestra, a potom dodala:

„Ljudi su je voleli, poštovali, divili joj se, zavideli joj. Ali niko nije bio ravnodušan. Nisi mogao da nemaš mišljenje o Smilji.

Ko je nije poznavao, pomislio bi da je ćutljiva i hladna, jer se nikad nije trudila da se bilo kome dopadne. I bilo ju je baš briga šta misle o njoj ljudi koji joj nisu važni. Malo je pričala, ali kad nešto kaže, to se pamti. Umela je dobro da se našali i nikad se nije ljutila kad se mi šalimo na njen račun“, napisala je ona.

Bila je najplemenitije biće na planeti

Sestra je opisala i kako je njena sestra bila hiperaktivna, neustrašiva i hrabra.

„Hajde da vozimo kajake na minus dva, da idemo na feratu, da prelazimo planinski potok jer kad ćemo ako ne sad. A istovremeno je bila vrlo pažljiva i odgovorna. ’Ne brinite, ja nikad ne napravim sledeći korak, ako on nije bezbedan.’ Nedostajaće mi naša putovanja i tradicionalni ’tužni selfi’ pred povratak. Boljeg saputnika nije bilo. Nedostajaće mi da jedna drugoj šaljemo ’zlatiborske zore’ sa svake žurke. Nedostajaće mi onaj njen blagi podsmešljivi poluosmeh kojim je reagovala na sve. I što me je grdila kad god sam mrzovoljna. Jer - ajde, Danka, kako možeš da budeš neraspoložena na ovako lepom mestu gde možda više nikad nećeš doći! I to je samo mali deo od svega onoga kakva je bila moja Smilja, moja sekidžonkica, moja lepotica i dobrotica. Najplemenitije biće na planeti“, napisala je Smiljanina sestra.

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