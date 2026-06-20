Zoran S. iz Petrovca na Mlavi, posle kraće svađe, večeras oko 21 sat je pucao na svoje roditelje u porodičnoj kući.

Kako se nezvanično saznaje, metak je promašio oca, ali je majka teško ranjena.

Zoran S. je, kako svedoče komšije, vikao da će da pobije i njih i sebe. On je pobegao sa mesta zločina.

Osumnjičeni za pucnjavu je samo dva sata pre nego što je napao svoje roditelje objavio status na Fejsbuk profilu.

Prema nezvaničnim saznanjima, Zoran S. se nedavno razveo i živeo je sa sinom, koji ide u srednju školu u Svilajncu.

I prethodnih dana, on je na Fejsbuk društvenoj mreži pisao o porodičnim odnosima.

Pre dva dana objavio je nekoliko rečenica o porodičnim odnosima koji, kako nerado pričaju oni koji su poznavali ovu porodicu, nisi bili dobri. Zoran je o tome upravo i pisao.

Na lice mesta odmah su stigle brojne patrole policije koje su odmah zatvorile prilaze kući i obezbedile mesto zločina.

Prolaznicima i vozilima je zabranjen prolaz kroz ovaj deo naselja dok traje uviđaj. Inspektori utvrđuju sve okolnosti i motiv ovog jezivog napada koji je podigao Petrovac na noge.

Alo/Informer

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