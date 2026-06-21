Tokom noći došlo je do teške saobraćajne nesreće u čačanskom naselju Trnava, a život je izgubila žena srednjih godina.

- Kako smo uspeli da čujemo od očevidaca, žena je izlazila iz taksija kod semafora u Trnavi, kada je na nju naletelo vozilo kojim je upravljao tinejdžer starosti 19 godina. Žena je usled težine zadobijenih povreda preminula, kaže za RINU izvor upoznat sa tragedijom u Trnavi.

Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama, mladi vozač je nakon nesreće odmah hapšen.

Daljom istragom biće utcrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.

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