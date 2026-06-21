Džonatan Robert Mejden (11. maj 1991 – 25. novembar 2003) bio je dvanaestogodišnji dečak iz Kanade čije je ubistvo duboko potreslo Toronto i celu zemlju. Za zločin su optuženi njegov stariji brat Kevin Madden (16) i njegov prijatelj Timoti Feriman, što je izazvalo veliku medijsku pažnju i šok javnosti.

Incident se dogodio 25. novembra 2003. godine, kada je Kevin sa prijateljima bio u porodičnoj kući. Prema navodima iz istrage, prethodno su konzumirali alkohol i uništavali predmete u kući. Tokom dana su telefonom razgovarali sa devojkom jednog od njih, pri čemu su nagovestili da će se dogoditi ozbiljan zločin, a razgovor je i snimljen.

Ubrzo nakon toga, Kevin Mejden je nožem napao svog mlađeg brata, nanoseći mu više desetina uboda i teške povrede vrata koje su bile kobne. Iako nije direktno izbo dečaka, Feriman je, prema optužnici, pomagao i podsticao napad, kao i kasnije uklanjanje tela. Nakon ubistva, telo je sakriveno u podrumu kuće. Kada je njihov očuh Ralston Čempani došao kući, i on je napadnut, ali je uspeo da pobegne i preživi.

Svi osumnjičeni su uhapšeni u roku od 24 sata.

Tokom prvog suđenja, postupak je prekinut zbog poništenja presude nakon što je ključni svedok optužbe optužen za lažno svedočenje. Drugo suđenje završeno je 27. februara 2006. godine. Kevin Mejden je proglašen krivim za ubistvo prvog stepena i pokušaj ubistva očuha, dok je Timoti Feriman osuđen za saučesništvo u ubistvu. Treća osoba koja je bila prisutna oslobođena je optužbi.

Na izricanju presude 29. septembra 2006. godine, sudija Dejvid Mekombs odlučio je da se Mejdenu i Ferimanu sude kao odraslima, čime su njihova imena postala javna. Odbrana je izrazila nezadovoljstvo ovom odlukom, navodeći da je za mlade počinioce neophodna dugotrajna rehabilitacija u okviru sistema za maloletnike. Feriman je tokom izricanja presude izrazio kajanje, što je uticalo na to da kaznu izdržava u ustanovi za maloletnike.

Slučaj je ostao upamćen kao jedan od najšokantnijih zločina u Kanadi, koji je izazvao snažne reakcije javnosti i dugotrajnu medijsku pažnju.

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