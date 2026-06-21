Zamenik glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Miodrag Marković izneo je nove detalje iz predistražnog postupka koji, prema njegovim rečima, ukazuju da postoje osnovi sumnje da afera "zvučni top" nije nastala spontano, već da je bila pažljivo pripremljena i koordinisana akcija koja je kasnije iskorišćena za napade na državu Srbiju, njene institucije i predsednika Aleksandra Vučića. Marković je za Tanjug ukazao da iz dokumentacije do koje je došlo tužilaštvo proizilaze osnovi sumnje da su organizatori unapred razmatrali scenario koji bi podrazumevao tvrdnje o upotrebi zvučnog topa, kao i političke posledice koje bi takav narativ mogao da proizvede.

"Kada se da signal da redari skinu prsluke i da se onda razilaze i sklanjaju ka fasadama, kada se to ukrsti sa onim što je upisano u zapisniku od 22. januara 2025. godine, dolazi se do zaključka da je ta akcija unapred bila pripremljena", rekao je Marković. Prema njegovim rečima, posebno je značajan deo dokumentacije koji se odnosi na analizu samog zvučnog topa. "Kada se pogleda deo koji se odnosi na zvučni top, vidi se da su se učesnici sastanka njime detaljno bavili, da su se bavili performansama zvučnog topa koji spada u odbrambeno naoružanje i da bi on dobio jedan 'masan odgovor iz Brisela', što samo po sebi predstavlja određenu političku implikaciju", naveo je Marković. On je ukazao i na činjenicu da neposredno nakon događaja nije bilo prijava povreda koje bi mogle ukazivati na upotrebu takvog sredstva. "Samog 15. i 16. marta niko se nije javio i tražio lekarsku pomoć zbog povreda koje bi mogle poticati od upotrebe nekog sredstva koje utiče na ljudski sluh. Vrlo je simptomatično da se prvi pacijenti pojavljuju tek oko 18. marta", podsetio je Marković.

On je ocenio da se ne radi o spontanom uličnom performansu, već o ozbiljno organizovanoj akciji.

"Postoji sumnja da svrha ovog događaja od 15. marta prošle godibe nije nikakav ulični performans, nego da je posredu ozbiljna akcija", poručio je zamenik glavnog javnog tužioca. Marković je napomenuo da tužilaštvo nastavlja rad na identifikaciji svih lica koja su učestvovala u organizaciji i realizaciji ovog događaja i poručio da niko neće biti izuzet od krivične odgovornosti.

"Kada budemo otkrili identitete, a na tome se radi, sva ta odgovorna lica će biti procesuirana. Niko se neće izvući. To je ono što mogu da garantujem kao predstavnik javnog tužilaštva", zaključio je Marković.