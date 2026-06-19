Prema navodima policije, incident je počeo oko 15.30 časova po lokalnom vremenu na Brodveju, između 44. i 45. ulice, kada je izbila tuča veće grupe ljudi, a 26-godišnji muškarac je tom prilikom zadobio posekotine na vratu, preneo je CBS njuz.

Nedugo zatim, osumnjičeni tinejdžer je navodno ispalio hitac u pravcu iste grupe, nakon čega je priveden. Optužnica još nije podignuta.

Policija je navela da je ubrzo potom došlo do još jedne pucnjave na uglu 45. ulice i Osme avenije, ali da u incidentu niko nije ranjen.

Povređeni muškarac je prebačen u bolnicu i njegovo stanje je stabilno. Na mestu događaja je pronađeno oružje, a istražitelji nastavljaju da ispituju više osoba povezanih sa slučajem.

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