Svi su se nadali da će tromesečna beba koja je oteta u četvrtak biti pronađena živa, ali su stigle najgore vesti - dečak je pronađen mrtav.

Nemačku je pogodila jedna od najpotresnijih vesti poslednjih meseci nakon što je pronađeno telo tromesečnog dečaka čiji je nestanak pokrenuo veliku policijsku akciju i potragu u gradu Renningenu, u saveznoj pokrajini Baden-Württemberg.

Nestanak bebe prijavljen je u četvrtak uveče, kada su roditelji alarmirali policiju nakon što je dečak nestao pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Od tog trenutka pokrenuta je velika potraga u kojoj su učestvovali policijski službenici, vatrogasci, spasioci, timovi sa službenim psima, dronovi i policijski helikopter.

Prema informacijama koje prenose nemački mediji, telo bebe pronađeno je tokom pretrage terena u području između Renningena i naselja Malmsheim. Nakon pronalaska tela, istragu je preuzela kriminalistička policija zajedno s nadležnim tužilaštvom.

Istražitelji trenutno utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do smrti deteta. Zvanični rezultati obdukcije i forenzičkih analiza još nisu objavljeni, zbog čega policija ne iznosi detalje o uzroku smrti niti o mogućem motivu počinioca.

Slučaj je izazvao snažne reakcije širom Nemačke. Građani su pratili razvoj događaja nadajući se da će beba biti pronađena živa. Umesto sretnog završetka, potraga je okončana tragičnim otkrićem koje je šokiralo javnost.

Nemački mediji navode da istražitelji proveravaju više mogućih scenarija i prikupljaju sve dostupne dokaze. Policija je pozvala građane da dostave eventualne informacije koje bi mogle pomoći u rasvetljavanju slučaja. Dok porodica prolazi kroz nezamislivu tragediju, cela Nemačka očekuje odgovore na pitanja kako je došlo do nestanka i smrti tromesečnog dečaka, kao i ko je odgovoran za ovaj zločin.

Alo/Sandžak Danas

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