Troje stranih državljana, od kojih je jedno dete, primljeni su u UKC Republike Srpske nakon teške saobraćajne nesreće u Prijakovcima kod Banje Luke, a žena i muškarac su u životnoj opasnosti, rekao je v.d. direktora UKC-a Nikola Šobot.

Šobot je naveo da je žena u operacionoj sali, dok je dete smešteno na intenzivnoj pedijatrijskoj nezi, dodajući da je u toku kompletna dijagnostika.

- Radi se o životno ugroženim licima i radi se sve što se može da se njihovo stanje stabilizuje - rekao je Šobot za RTRS.

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u Prijakovcima kod Banje Luke poginule su dve žene i muškarac. U sudaru su učestvovala četiri automobila.

Alo/RTRS

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