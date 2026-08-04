sNa njima se vidi mladunče koje već stoji na svojim dugim, još nesigurnim nogama, dok ga roditelji nežno dodiruju njuškama i okružuju pažnjom. Mnogi su ove prizore opisali kao jedne od najlepših koje su videli ove godine.

Posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem se oba roditelja naginju nad mladunčetom, stvarajući svojevrsni zaštitni krug. Fotografije su mnogi nazvali savršenim porodičnim portretom, a komentari puni emocija počeli su da se nižu čim su objavljene.

Iza ovih dirljivih scena krije se i fascinantna biologija. Trudnoća žirafe traje oko 15 meseci, a mladunče na svet dolazi na veoma neobičan način. Ženka se porađa stojeći, pa beba pri rođenju pada sa visine od gotovo dva metra. Uprkos tome, već nakon približno jednog sata uspeva da se podigne na noge.

Mladunče je pri rođenju visoko skoro dva metra, a već narednog dana može da trči uz majku. Njegove velike uši, čupava griva i nespretni pokreti brzo su osvojili internet, dok će za samo nekoliko godina izrasti u životinju višu od pet metara.

Žirafe sa svojim mladuncima komuniciraju dodirom, blagim gurkanjem i tihim zvucima. Roditelji ih ližu odmah nakon rođenja, podstiču ih da ustanu i ne odvajaju se od njih dok ne ojačaju, što dodatno pokazuje koliko je veza između njih snažna.

Ove fotografije imaju i dublju poruku. Procenjuje se da u divljini danas živi manje od 70.000 odraslih žirafa, zbog čega se ova vrsta smatra ranjivom. Svako rođenje zdravog mladunčeta predstavlja važan doprinos očuvanju populacije i razlog za optimizam.

„Najlepša porodična fotografija“, „Pogledajte izraz lica bebe dok je roditelji grle“ i „Treba nam više ovakvih lepih vesti“ samo su neki od komentara korisnika koji nisu krili oduševljenje ovim dirljivim prizorima.