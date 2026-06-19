A. S. (31) iz Bijelog Polja, za kojim su raspisane dve nacionalne poternice, uhapsila je barska policija, saopštili su iz Uprave policije i dodali da je uhapšeni tokom pokušaja kontrole napao policijskog službenika.

Iz policije su rekli da su službenici barskog Odeljenja bezbednosti (OB) A. S. uhapsili u sinoćnjoj akciji, nakon potrage.

Oni su kazali da je A. S. tokom pokušaja policijske kontrole napalo policijskog službenika, pokušao da ga obori sa službenog motocikla i odbio da se zaustavi na izdato naređenje.

- Službenik saobraćajne policije - motociklista Odeljenja bezbednosti Bar je sinoć, vršeći redovne poslove i zadatke iz svoje nadležnosti na magistralnom putu Bar-Ulcinj, uočio putničko motorno vozilo marke "folksvagen golf 3", podgoričkih registarskih oznaka, koje se iz pravca Ulcinja ka Baru kretalo velikom brzinom - kaže se u saopštenju.

Navodi se da se policijski službenik uputio za navedenim vozilom i upotrebom svetlosne i zvučne signalizacije izdao naređenje za zaustavljanje.

Dodaje se da se vozilo u jednom trenutku zaustavilo, nakon čega je vozač naglo i velikom brzinom izvršio opasno polukružno okretanje oko službenog motocikla i nastavio kretanje u pravcu Bara.

- Prilikom daljeg pokušaja zaustavljanja, vozač je više puta usmeravao vozilo ka službenom motociklu, pokušavajući da obori policijskog službenika. Zahvaljujući brzoj reakciji policijskog službenika izbegnute su teže posledice, iako je usled ovakvog postupanja vozača u dva navrata došlo do destabilizacije službenog motocikla - kaže se u saopštenju.

Ističe se da je tokom događaja policijski službenik uspeo da identifikuje vozača kao A. S, operativno interesantnu osobu iz Bijelog Polja, za kojim su bile raspisane i na snazi dve nacionalne poternice.

Iz policije su rekli da je A. S. policajcu tokom postupanja uputio pretnje.

- Odmah po saznanju za događaj, službenici Interventne jedinice policije, zajedno sa policijskim službenikom - motociklistom koji je prethodno pokušao da zaustavi predmetno vozilo, preduzeli su intenzivne aktivnosti na pronalasku osumnjičenog i u kratkom roku su locirali predmetno vozilo, a potom i A. S. i njegovog saputnika E. K. - naveli su iz policije.

Oni su kazali da su A. S. i E. K. nakon toga dovedeni u službene prostorije OB Bar radi sprovođenja daljih službenih mera i radnji.

- Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, A. S. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti - kaže se u saopštenju.

Ističe se da je A. S. višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela i osoba koja je i ranije evidentirana zbog napada na policijske službenike.

Kako se navodi, on će u zakonskom roku biti sproveden postupajućem državnom tužiocu na dalju nadležnost.

Alo/Vijesti

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