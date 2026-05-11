Spasioci Gorske službe spasavanja iz stanice Novi Sad, dobili su poziv za akciju spasavanja muškarca, koji je prilikom penjanja na drvo, pao sa velike visine i povredio se.

Muškarac se nalazio na Fruškoj gori, u blizini Popovice.

- Zbog eksponiranog terena, nakon konsultacija sa ekipom Hitne pomoći, naši spasioci su pružili prvu pomoć, zbrinuli i transportovali povređenog, i on je upravo predat lekarima Hitne pomoći. U akciji spasavanja učestvovalo je pet spasilaca, a cela akcija trajala je nešto kraće od dva sata od trenutka prijema poziva - objavili su iz GSS na Fejsbuku.